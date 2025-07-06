Иранский инженер выпал из окна в Москве

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Иранского инженера увезли в больницу с переломами
Иранского инженера увезли в больницу с переломами Фото:

На востоке Москвы в ночь на 5 июля 38-летний инженер-проектировщик из Ирана выпал из окна жилого дома. Под конами здания его обнаружили местные жители. Пострадавшего оперативно госпитализировали, у него несколько переломов, сообщили журналисты. 

«Инцидент произошел около 1:30 на Хабаровской улице. Здесь нашли мужчину, который жаловался на боли и говорил, что выпал из окна», — передает MK.RU. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства инцидента. Одной из рассматриваемых версий является несчастный случай.

Медики диагностировали у мужчины переломы костей таза и позвоночника, после чего его доставили в медучреждение. Установлено, что пострадавшему 38 лет, он является гражданином Ирана и работает инженером-проектировщиком в газовой сфере. В частности, пострадавший принимал участие в реализации проекта «Южный Парс» — одного из крупнейших газовых месторождений в Персидском заливе. Отмечается, что в 2018 году мужчина поступил в аспирантуру МГТУ им. Баумана по направлению «бизнес-инженер».

В мае 2025 года в Хабаровске старший инспектор отдела электронного оформления документов Леонид К. также выпал из окна здания. Это произошло за 15 минут до его совещания с  губернатором, мужчина скончался. Он работал в Хабаровском правительстве с 2020 года.

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На востоке Москвы в ночь на 5 июля 38-летний инженер-проектировщик из Ирана выпал из окна жилого дома. Под конами здания его обнаружили местные жители. Пострадавшего оперативно госпитализировали, у него несколько переломов, сообщили журналисты.  «Инцидент произошел около 1:30 на Хабаровской улице. Здесь нашли мужчину, который жаловался на боли и говорил, что выпал из окна», — передает MK.RU. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства инцидента. Одной из рассматриваемых версий является несчастный случай. Медики диагностировали у мужчины переломы костей таза и позвоночника, после чего его доставили в медучреждение. Установлено, что пострадавшему 38 лет, он является гражданином Ирана и работает инженером-проектировщиком в газовой сфере. В частности, пострадавший принимал участие в реализации проекта «Южный Парс» — одного из крупнейших газовых месторождений в Персидском заливе. Отмечается, что в 2018 году мужчина поступил в аспирантуру МГТУ им. Баумана по направлению «бизнес-инженер». В мае 2025 года в Хабаровске старший инспектор отдела электронного оформления документов Леонид К. также выпал из окна здания. Это произошло за 15 минут до его совещания с  губернатором, мужчина скончался. Он работал в Хабаровском правительстве с 2020 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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