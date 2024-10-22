Россиянам с больным сердцем пообещали помочь с лекарствами

Для кардиобольных могут расширить программу льготного обеспечения лекарствами

22 октября 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

По льготной программе для кардиобольных уже 960 тысяч пациентов получают лекарства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для россиян, которые имеют ряд сердечно-сосудистых заболеваний, может быть расширена программа льготного лекарственного обеспечения. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев, отметив, что на данный момент уже свыше 960 тысяч пациентов получают лекарства по этой программе. «Совместно с нашими главными внештатными специалистами мы работаем над вопросом потенциального расширения направлений лекарственного обеспечения, которые могут охватывать в себя сочетанную патологию почек и артериальную гипертензию», — заявил Глаголев на рабочем совещании комитета Госдумы по охране здоровья. Он отметил, что в программу также входят пациенты с артериальной гипертензией с хронической сердечной недостаточностью и мерцательной аритмией при сохраненной фракции выброса. Его слова передает РИА «Новости». Сергей Глаголев также подчеркнул, что проект требует детального анализа эффективности и возможных результатов для различных категорий граждан. Он уточнил, что в данный момент более 960 тысяч пациентов уже получают льготные лекарства по этой программе, что на 31% превышает запланированные показатели. Программа льготного лекарственного обеспечения реализуется Минздравом РФ с 2020 года в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Ранее Минздрав также обновил проект государственных гарантий бесплатной медпомощи на 2025—2027 годы. Так, были приняты новые нормативы, среди которых посещения центров здоровья для профилактики. Кроме того, планируется ввести новые процедуры: диспансеризация и высокотехнологичные операции для оценки репродуктивного здоровья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для россиян, которые имеют ряд сердечно-сосудистых заболеваний, может быть расширена программа льготного лекарственного обеспечения. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев, отметив, что на данный момент уже свыше 960 тысяч пациентов получают лекарства по этой программе. «Совместно с нашими главными внештатными специалистами мы работаем над вопросом потенциального расширения направлений лекарственного обеспечения, которые могут охватывать в себя сочетанную патологию почек и артериальную гипертензию», — заявил Глаголев на рабочем совещании комитета Госдумы по охране здоровья. Он отметил, что в программу также входят пациенты с артериальной гипертензией с хронической сердечной недостаточностью и мерцательной аритмией при сохраненной фракции выброса. Его слова передает РИА «Новости». Сергей Глаголев также подчеркнул, что проект требует детального анализа эффективности и возможных результатов для различных категорий граждан. Он уточнил, что в данный момент более 960 тысяч пациентов уже получают льготные лекарства по этой программе, что на 31% превышает запланированные показатели. Программа льготного лекарственного обеспечения реализуется Минздравом РФ с 2020 года в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Ранее Минздрав также обновил проект государственных гарантий бесплатной медпомощи на 2025—2027 годы. Так, были приняты новые нормативы, среди которых посещения центров здоровья для профилактики. Кроме того, планируется ввести новые процедуры: диспансеризация и высокотехнологичные операции для оценки репродуктивного здоровья.