Эксперт рассказал, как Маск «похоронил» амбиции сторонников Трампа

Доцент РЭУ Первушин: партия Маска способна лишить республиканцев власти
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Партия Маска отнимет голоса у республиканцев на следующих выборах
Партия Маска отнимет голоса у республиканцев на следующих выборах Фото:

Заявление американского предпринимателя Илона Маска о создании третьей партии — «Партии Америки» — в Соединенных Штатах способно лишить Республиканскую партию шансов на победу на выборах в Конгресс в 2026 году и на президентских выборах 2028 года. Об этом сообщил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Борис Первушин.

«Заявление Илона Маска о создании третьей партии в США ставит крест на перспективах республиканцев на выборах в Конгресс 2026 года и на президентских выборах 2028, даже несмотря на отсутствие ярких фигур у демократов», — рассказал Борис Первушин в беседе с ТАСС . Эксперт отметил, что электорат республиканцев крайне разнороден, и только слабость конкурентов позволила им добиться успеха на предыдущих выборах. Даже при большинстве в обеих палатах Конгресса республиканцы сталкиваются со значительными трудностями при принятии важных инициатив.

По мнению Первушина, появление новой партии может привести к тому, что умеренно-консервативные избиратели, ранее голосовавшие за представителя республиканцев — президента США Дональда Трампа, из-за отсутствия альтернатив, теперь получат новый выбор. Это, в свою очередь, приведет к оттоку голосов именно у республиканцев, а позиции демократов останутся стабильными. Эксперт уверен, что если проект Маска получит развитие, это только усилит позиции Демократической партии и повысит ее шансы на победу на выборах любого уровня. 

Ранее Маск заявил об однопартийности сложившейся в США системы. Он отметил, что страна нуждается в альтернативе, провел опрос среди свохи подписчиков в соцсети X и объявил о создании «Партии Америки». Сейчас он готовит учредительный съезд партии, на котором уже пообещал ее членам «супервеселье».

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Заявление американского предпринимателя Илона Маска о создании третьей партии — «Партии Америки» — в Соединенных Штатах способно лишить Республиканскую партию шансов на победу на выборах в Конгресс в 2026 году и на президентских выборах 2028 года. Об этом сообщил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Борис Первушин. «Заявление Илона Маска о создании третьей партии в США ставит крест на перспективах республиканцев на выборах в Конгресс 2026 года и на президентских выборах 2028, даже несмотря на отсутствие ярких фигур у демократов», — рассказал Борис Первушин в беседе с ТАСС . Эксперт отметил, что электорат республиканцев крайне разнороден, и только слабость конкурентов позволила им добиться успеха на предыдущих выборах. Даже при большинстве в обеих палатах Конгресса республиканцы сталкиваются со значительными трудностями при принятии важных инициатив. По мнению Первушина, появление новой партии может привести к тому, что умеренно-консервативные избиратели, ранее голосовавшие за представителя республиканцев — президента США Дональда Трампа, из-за отсутствия альтернатив, теперь получат новый выбор. Это, в свою очередь, приведет к оттоку голосов именно у республиканцев, а позиции демократов останутся стабильными. Эксперт уверен, что если проект Маска получит развитие, это только усилит позиции Демократической партии и повысит ее шансы на победу на выборах любого уровня.  Ранее Маск заявил об однопартийности сложившейся в США системы. Он отметил, что страна нуждается в альтернативе, провел опрос среди свохи подписчиков в соцсети X и объявил о создании «Партии Америки». Сейчас он готовит учредительный съезд партии, на котором уже пообещал ее членам «супервеселье».
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