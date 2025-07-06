Глава Ленобласти ответил, есть ли угроза экологии из-за утечки аммиака в Усть-Луге

Утечка аммиака с танкера в порту Усть-Луга не представляет угрозы для жизни людей и окружающей среды. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«Угроза жизни и здоровью, а также негативное воздействие на окружающую среду отсутствуют», — написал Александр Дрозденко в своем telegram-канале. По его словам, специалисты Управления гражданской защиты Ленинградской области провели необходимые замеры, которые показали, что все показатели экологической безопасности находятся в пределах допустимой нормы. Власти региона сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.
Ранее Минтранс России информировал о возникновении утечки аммиака на одном из судов в порту Усть-Луга. Экипаж судна был эвакуирован, пострадавших нет. Инцидент произошел во время погрузочно-разгрузочных работ.
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