Глава Ленобласти ответил, есть ли угроза экологии из-за утечки аммиака в Усть-Луге

Губернатор Дрозденко: угрозы экологии из-за утечки аммиака в Усть-Луге нет
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Утечка аммиака с танкера в Ленобласти не привела к последствиям (архивное фото)
Утечка аммиака с танкера в Ленобласти не привела к последствиям (архивное фото) Фото:

Утечка аммиака с танкера в порту Усть-Луга не представляет угрозы для жизни людей и окружающей среды. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Угроза жизни и здоровью, а также негативное воздействие на окружающую среду отсутствуют», — написал Александр Дрозденко в своем telegram-канале. По его словам, специалисты Управления гражданской защиты Ленинградской области провели необходимые замеры, которые показали, что все показатели экологической безопасности находятся в пределах допустимой нормы. Власти региона сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Минтранс России информировал о возникновении утечки аммиака на одном из судов в порту Усть-Луга. Экипаж судна был эвакуирован, пострадавших нет. Инцидент произошел во время погрузочно-разгрузочных работ.

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Утечка аммиака с танкера в порту Усть-Луга не представляет угрозы для жизни людей и окружающей среды. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. «Угроза жизни и здоровью, а также негативное воздействие на окружающую среду отсутствуют», — написал Александр Дрозденко в своем telegram-канале. По его словам, специалисты Управления гражданской защиты Ленинградской области провели необходимые замеры, которые показали, что все показатели экологической безопасности находятся в пределах допустимой нормы. Власти региона сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка. Ранее Минтранс России информировал о возникновении утечки аммиака на одном из судов в порту Усть-Луга. Экипаж судна был эвакуирован, пострадавших нет. Инцидент произошел во время погрузочно-разгрузочных работ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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