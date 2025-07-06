Путин рассказал о подвиге замглавкома ВМФ Гудкова

Заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) РФ, Герой России Михаил Гудков до конца выполнил свой долг перед страной. Он является примером настоящего русского офицера. Страна сделает все, чтобы поддержать его родных и боевых товарищей. Об этом сказал российский лидер Владимир Путин, на организованном «Народным фронтом» форуме «Все для Победы!».
«Погибший замглавкома ВМФ Гудков до конца выполнил свой долг перед Россией. Он был настоящим русским офицером. Сделаем все, чтобы поддержать его семью, родных и близких, его боевых товарищей», — сказал Путин. Слова президента РФ передает корреспондент URA.RU.
Российский лидер попросил всех присутствующих участников форума почтить память Гудкова и всех погибших на СВО минутой молчания. Президент России также рассказал о том, что погибший главнокомандующий будет награжден второй золотой звездой, а в его честь будут названы школа в Донецке, школа в ДНР, а также филиал военно-морского училища в Мариуполе.
Ранее Путин уже подписал указ о том, что Гудков будет посмертно награжден медалью «Золотая Звезда» за проявленное мужество в ходе СВО. В Курской области 3 июня погиб Гудков в результате огневого удара противника по передовому командному пункту. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что Гудков «погиб, выполняя долг офицера.
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