Раскрыта доля стран БРИКС в мировой экономике

На страны БРИКС приходится 40% мировой экономики. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам объединения.
«На страны БРИКС приходится <...> 40% мировой экономики», — заявил Владимир Путин, его выступление транслировалось по телеканалу «Россия 24». Президент подчеркнул, что также страны БРИКС включают около половины населения планеты и занимают треть площади ее суши.
Саммит БРИКС проходит 6-7 июля 2025 года в Бразилии, Рио-де-Жанейро. Ранее Путин заявил о растущем влиянии стран-участниц объединения.
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