Раскрыта доля стран БРИКС в мировой экономике

Путин: на долю БРИКС приходится 40% мировой экономики
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Путин заявил о масштабах БРИКС
Путин заявил о масштабах БРИКС Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС в Бразилии 6—7 июля 2025 года

На страны БРИКС приходится  40% мировой экономики. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам объединения.

«На страны БРИКС приходится <...> 40% мировой экономики», — заявил Владимир Путин, его выступление транслировалось по телеканалу «Россия 24». Президент подчеркнул, что также страны БРИКС включают около половины населения планеты и занимают треть площади ее суши. 

Саммит БРИКС проходит 6-7 июля 2025 года в Бразилии, Рио-де-Жанейро. Ранее Путин заявил о растущем влиянии стран-участниц объединения.

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На страны БРИКС приходится  40% мировой экономики. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам объединения. «На страны БРИКС приходится <...> 40% мировой экономики», — заявил Владимир Путин, его выступление транслировалось по телеканалу «Россия 24». Президент подчеркнул, что также страны БРИКС включают около половины населения планеты и занимают треть площади ее суши.  Саммит БРИКС проходит 6-7 июля 2025 года в Бразилии, Рио-де-Жанейро. Ранее Путин заявил о растущем влиянии стран-участниц объединения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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