06 июля 2025

У части петербуржцев внезапно перестал работать интернет

© Служба новостей «URA.RU»
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Проблемы с интернетом и связью у петербуржцев начались еще в середине дня
Проблемы с интернетом и связью у петербуржцев начались еще в середине дня Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители Санкт-Петербурга столкнулись с отключением мобильного интернета и связи. Проблемы затронули корреспондента URA.RU. В частности, сбои в работе наблюдались у оператора «Мегафон».

«В Петербурге сейчас только появился интернет и связь у „Мегафона“, с мобильным интернетом все очень плохо. А „Мегафон“ с обеда не работал до 12 ночи» — рассказал корреспондент URA.RU.

Проблемы в работе мобильного интернета также наблюдались в Пулково. «Если ваши знакомые, друзья или родственники находятся в терминале аэропорта в ожидании вылета, просим передать им информацию из сообщения выше с помощью сотовой связи — позвонив по телефону или отправив SMS. Работа мобильного интернета в терминале в настоящий момент ограничена», — сообщили в telegram-канале аэропорта. 

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу «Мегафона». Ответ ожидается. 

Ранее жители Санкт-Петербурга, а также Саратовской и Владимирской областей уже сообщали о массовых сбоях в работе мобильной связи и интернета у различных операторов. По данным властей, ограничения были введены из-за отражения атаки украинских беспилотников.

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Жители Санкт-Петербурга столкнулись с отключением мобильного интернета и связи. Проблемы затронули корреспондента URA.RU. В частности, сбои в работе наблюдались у оператора «Мегафон». «В Петербурге сейчас только появился интернет и связь у „Мегафона“, с мобильным интернетом все очень плохо. А „Мегафон“ с обеда не работал до 12 ночи» — рассказал корреспондент URA.RU. Проблемы в работе мобильного интернета также наблюдались в Пулково. «Если ваши знакомые, друзья или родственники находятся в терминале аэропорта в ожидании вылета, просим передать им информацию из сообщения выше с помощью сотовой связи — позвонив по телефону или отправив SMS. Работа мобильного интернета в терминале в настоящий момент ограничена», — сообщили в telegram-канале аэропорта.  Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу «Мегафона». Ответ ожидается.  Ранее жители Санкт-Петербурга, а также Саратовской и Владимирской областей уже сообщали о массовых сбоях в работе мобильной связи и интернета у различных операторов. По данным властей, ограничения были введены из-за отражения атаки украинских беспилотников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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