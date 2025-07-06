06 июля 2025

В Германии разразились скандалы из-за нацистских замашек властей: чем недовольны немцы

Власти одного из городов ФРГ попытались ностальгировать по временам нацизма
© Служба новостей «URA.RU»
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Немцы нередко стараются избегать темы фашизма
Немцы нередко стараются избегать темы фашизма Фото:

Администрация немецкого курорта Бинц вызвала общественный резонанс после публикации архивной фотографии пляжа 1938 года с комментариями, вызывающими ассоциации с нацистским режимом. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц подвергся критике за резкие высказывания по поводу конфликта на Ближнем Востоке. Подробнее о нацистских настроениях немецких властей URA.RU расскажет сегодня.

Уже не первый скандал с отсылками ко временам нацизма

Администрация немецкого курорта Бинц, расположенного на острове Рюген в Балтийском море, разместила в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) архивную фотографию пляжа, датированную 1938 годом. К публикации прилагался комментарий с призывом разделить позитивные эмоции, связанные с периодом нацистского режима. После того как пост вызвал волну критики, представители курорта удалили его из социальной сети.

Подобное себе позволял канцлер Германии Мерц

На саммите G7 в Канаде канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что действия Израиля на Ближнем Востоке представляют собой «грязную работу, которую Израиль выполняет за всех нас». Такой комментарий прозвучал в ходе его беседы с журналисткой ZDF Дианой Циммерман, которой Мерц выразил благодарность за использование данного выражения. Именно Циммерман первой охарактеризовала военные действия Израиля против Ирана как «грязную работу» и подняла соответствующий вопрос в рамках обсуждения. Общественность осудила слова Мерца, назвав их «подстрекательством к агрессивной войне».

Власти ФРГ настраивают народ против России

Мерц считает, что некоторые граждане Германии боятся конфликта с Россией. При этом он скептически относится к перспективам улучшения отношений с РФ. Кроме того, Германия убрала из публичного пользования реестр поставляемого Украине вооружения, что может свидетельствовать о возможности передачи Киеву крылатых ракет Taurus. В России пригрозили Киеву ответными мерами в случае получения такого вооружения, пишет «Национальная Служба Новостей».

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Администрация немецкого курорта Бинц вызвала общественный резонанс после публикации архивной фотографии пляжа 1938 года с комментариями, вызывающими ассоциации с нацистским режимом. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц подвергся критике за резкие высказывания по поводу конфликта на Ближнем Востоке. Подробнее о нацистских настроениях немецких властей URA.RU расскажет сегодня. Уже не первый скандал с отсылками ко временам нацизма Администрация немецкого курорта Бинц, расположенного на острове Рюген в Балтийском море, разместила в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ) архивную фотографию пляжа, датированную 1938 годом. К публикации прилагался комментарий с призывом разделить позитивные эмоции, связанные с периодом нацистского режима. После того как пост вызвал волну критики, представители курорта удалили его из социальной сети. Подобное себе позволял канцлер Германии Мерц На саммите G7 в Канаде канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что действия Израиля на Ближнем Востоке представляют собой «грязную работу, которую Израиль выполняет за всех нас». Такой комментарий прозвучал в ходе его беседы с журналисткой ZDF Дианой Циммерман, которой Мерц выразил благодарность за использование данного выражения. Именно Циммерман первой охарактеризовала военные действия Израиля против Ирана как «грязную работу» и подняла соответствующий вопрос в рамках обсуждения. Общественность осудила слова Мерца, назвав их «подстрекательством к агрессивной войне». Власти ФРГ настраивают народ против России Мерц считает, что некоторые граждане Германии боятся конфликта с Россией. При этом он скептически относится к перспективам улучшения отношений с РФ. Кроме того, Германия убрала из публичного пользования реестр поставляемого Украине вооружения, что может свидетельствовать о возможности передачи Киеву крылатых ракет Taurus. В России пригрозили Киеву ответными мерами в случае получения такого вооружения, пишет «Национальная Служба Новостей».
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