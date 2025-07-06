«Это не утопия»: свердловские власти призвали вводить профориентацию с детсада

Детские сады Свердловской области являются важным элементом в профессиональной ориентации детей. Поэтому готовить будущих профессионалов можно начинать уже с дошкольного возраста. Об этом заявила заместитель губернатора региона Татьяна Савинова во время своего выступления на «Иннопроме» в Екатеринбурге.
«У нас 1302 детских сада, в который 328 тысяч дошколят. И детские сады — это уже важный элемент профессиональной подготовки конечно. И сейчас есть оригинальный проект инженерной школы, и, конечно, он должен уже начинаться с детского сада, и это не утопия, это вполне себе реальная история. Поэтому 1302 детских сада — это то направление, тот резерв, где, конечно же, с пятилетками точно можно начинать разговаривать», — подчеркнула Савинова.
Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» начала свою работу в Екатеринбурге. Страной-партнером в этом году выступает Саудовская Аравия, а тема выставки «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Корреспонденты URA.RU в прямом эфире ведут трансляцию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!