06 июля 2025

«Это не утопия»: свердловские власти призвали вводить профориентацию с детсада

Замгубернатора Савинова: детские сады — важный элемент профподготовки
© Служба новостей «URA.RU»
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Татьяна Савинова подчеркнула, что работу с детьми можно проводить уже с пяти лет
Татьяна Савинова подчеркнула, что работу с детьми можно проводить уже с пяти лет Фото:

Детские сады Свердловской области являются важным элементом в профессиональной ориентации детей. Поэтому готовить будущих профессионалов можно начинать уже с дошкольного возраста. Об этом заявила заместитель губернатора региона Татьяна Савинова во время своего выступления на «Иннопроме» в Екатеринбурге.

«У нас 1302 детских сада, в который 328 тысяч дошколят. И детские сады — это уже важный элемент профессиональной подготовки конечно. И сейчас есть оригинальный проект инженерной школы, и, конечно, он должен уже начинаться с детского сада, и это не утопия, это вполне себе реальная история. Поэтому 1302 детских сада — это то направление, тот резерв, где, конечно же, с пятилетками точно можно начинать разговаривать», — подчеркнула Савинова.

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» начала свою работу в Екатеринбурге. Страной-партнером в этом году выступает Саудовская Аравия, а тема выставки «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Корреспонденты URA.RU в прямом эфире ведут трансляцию.

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Детские сады Свердловской области являются важным элементом в профессиональной ориентации детей. Поэтому готовить будущих профессионалов можно начинать уже с дошкольного возраста. Об этом заявила заместитель губернатора региона Татьяна Савинова во время своего выступления на «Иннопроме» в Екатеринбурге. «У нас 1302 детских сада, в который 328 тысяч дошколят. И детские сады — это уже важный элемент профессиональной подготовки конечно. И сейчас есть оригинальный проект инженерной школы, и, конечно, он должен уже начинаться с детского сада, и это не утопия, это вполне себе реальная история. Поэтому 1302 детских сада — это то направление, тот резерв, где, конечно же, с пятилетками точно можно начинать разговаривать», — подчеркнула Савинова. Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» начала свою работу в Екатеринбурге. Страной-партнером в этом году выступает Саудовская Аравия, а тема выставки «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Корреспонденты URA.RU в прямом эфире ведут трансляцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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