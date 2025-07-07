В Ленобласти усиливают меры защиты от БПЛА

В Ленинградской области на массовых мероприятиях будет организовано дежурство автомобилей, оснащенных мобильными системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил губернатор области Александр Дрозденко.
«На аппаратном совещании в областном правительстве Александр Дрозденко рассказал об усилении мер безопасности в Ленобласти из-за угрозы БПЛА», — говорится в сообщении администрации Ленобласти в официальном telegram-канале. Повышение уровня безопасности связано с увеличившейся активностью беспилотников в ряде российских регионов.
В случае реальной угрозы для территории Ленинградской области будет использоваться система смс-оповещения о воздушной опасности. Это позволит своевременно информировать жителей о возможной опасности. При этом понижение качества мобильной связи с 4G до 2G будет осуществляться только в тех районах, где существует вероятность пролета БПЛА. Для повышения уровня защиты на массовых мероприятиях, проводимых в регионе, губернатор поручил организовать дежурство автомобилей, оснащенных мобильными системами РЭБ.
В целях дополнительной безопасности будет организован досмотр автомобилей, въезжающих во внутренние дворы и на стоянки правительственных зданий, а также других органов власти и управлений региона. Главам районов, руководителям профильных комитетов, а также представителям Росгвардии, МЧС и других надзорных структур рекомендовано провести обновление паспортов безопасности на всех социально значимых и инфраструктурных объектах.
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