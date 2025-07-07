В Совете Федерации высказались в поддержку «Южуралзолота»

Челябинский сенатор Цепкин хочет сохранить ЮГК как источник миллиардных налогов
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Олег Цепкин заявил о необходимости сохранить ЮГК как одну из крупнейших золотодобывающих компаний РФ
Олег Цепкин заявил о необходимости сохранить ЮГК как одну из крупнейших золотодобывающих компаний РФ Фото:
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Генпрокуратура потребовала национализировать «Южуралзолото»

Группа компаний «Южуралзолото» должна быть сохранена как источник зарплат и социальных гарантий тысяч сотрудников, а также источник миллиардных налоговых отчислений. Об этом заявил член Совета Федерации от Челябинской области Олег Цепкин.

«ЮГК — это не просто предприятие, это судьбы людей, их семьи, их будущее. Необходимо сохранить производство, рабочие места и социальные обязательства перед работниками. Важно понимать историю ЮГК — это за период с 90-х годов возрожденное предприятие, новые фабрики и новые рабочие места на территории Челябинской области», — написал Цепкин в своем telegram-канале.

Он также высоко оценил заслугу в развитии компании ее основателя, вице-спикера заксобрания Челябинской области Константина Струкова. Указав, что тот не ограничивался созданием одной из крупнейших золотодобывающих компаний России.

«Все эти годы Константин Иванович занимает активную социальную и общественную позицию, вкладывает огромные средства в общественные проекты в регионе, создающие комфортные условия для наших земляков, продолжает возрождение духовных и культурных ценностей в регионе», — написал Цепкин.

Иск о передаче государству предприятия холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») поступил накануне. Генпрокуратура считает, что «используя свои должности и положение в органах государственной власти, Струков незаконно получил под контроль ПАО „Южуралзолото“». Перед этим в офисах холдинга в Челябинске и Пласте прошли следственно-оперативные мероприятия с участием сотрудников СКР и ФСБ. Первое заседание по делу назначено на 8 июля.

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Группа компаний «Южуралзолото» должна быть сохранена как источник зарплат и социальных гарантий тысяч сотрудников, а также источник миллиардных налоговых отчислений. Об этом заявил член Совета Федерации от Челябинской области Олег Цепкин. «ЮГК — это не просто предприятие, это судьбы людей, их семьи, их будущее. Необходимо сохранить производство, рабочие места и социальные обязательства перед работниками. Важно понимать историю ЮГК — это за период с 90-х годов возрожденное предприятие, новые фабрики и новые рабочие места на территории Челябинской области», — написал Цепкин в своем telegram-канале. Он также высоко оценил заслугу в развитии компании ее основателя, вице-спикера заксобрания Челябинской области Константина Струкова. Указав, что тот не ограничивался созданием одной из крупнейших золотодобывающих компаний России. «Все эти годы Константин Иванович занимает активную социальную и общественную позицию, вкладывает огромные средства в общественные проекты в регионе, создающие комфортные условия для наших земляков, продолжает возрождение духовных и культурных ценностей в регионе», — написал Цепкин. Иск о передаче государству предприятия холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») поступил накануне. Генпрокуратура считает, что «используя свои должности и положение в органах государственной власти, Струков незаконно получил под контроль ПАО „Южуралзолото“». Перед этим в офисах холдинга в Челябинске и Пласте прошли следственно-оперативные мероприятия с участием сотрудников СКР и ФСБ. Первое заседание по делу назначено на 8 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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