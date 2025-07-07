Застрявшие в Пулково пассажиры устроили бунт из-за курилки за 500 рублей

В петербургском аэропорту Пулково курилка не справляется с наплывом пассажиров, застрявших из-за массовых задержек и отмен рейсов. Причиной недовольства стал платный вход: за небольшое помещение на шесть человек взимается плата в 500 рублей.
«Застрявшие в гавани пассажиры, отказывающиеся платить 500 рублей за перекур, требуют бесплатного доступа», — пишет Life. В зале ожидания начались стихийные протесты. Люди выражают недовольство как стоимостью услуги, так и ее недоступностью: из-за наплыва желающих курилка не справляется с нагрузкой, а вентиляция не выдерживает работы в усиленном режиме. В результате помещение временами закрывают на проветривание, что только усугубляет ситуацию.
В пресс-службе Пулково подтвердили, что курительная комната рассчитана всего на шесть человек. Для урегулирования ситуации была вызвана группа быстрого реагирования, чтобы предотвратить возможные конфликты между пассажирами.
Напомним, что массовые задержки и отмены рейсов в Пулково и других аэропортах связаны с угрозой атаки беспилотников. В период с 5 по 6 июля было задержано 95 рейсов, каждая задержка превышала два часа. Обстановка в аэропорту остается напряженной. Согласно оценкам СМИ, только за первые сутки транспортного коллапса авиакомпании потеряли от 3,9 до 5,9 миллиардов рублей. Отмена одного рейса Boeing 737-800 приносит перевозчикам прямые убытки в размере 15–23 миллионов рублей. Всего же за два дня потери отрасли оцениваются в 20 миллиардов рублей.
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