Пулково запускает поезда в Москву на фоне коллапса в аэропортах

Три дополнительных поезда для перевозки пассажиров будут запущены между Москвой и Санкт-Петербургом в связи с многочисленными задержками авиарейсов в аэропортах. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Пулково.
«Для перевозки пассажиров между Санкт-Петербургом и Москвой 7 июля 2025 г. планируется назначение 3 дополнительных поездов», — написала пресс-служба в telegram-канале. Там добавили, что поезд № 845 «Ласточка» отправляется из Санкт-Петербурга в Москву в 15:59 по мск.
Поезда «Сапсан» № 781 и № 249 отправляются из Санкт-Петербурга в 19:10 и 01:29 соответственно. Билеты на указанные поезда доступны для приобретения на официальном сайте ОАО «РЖД», через мобильное приложение, а также в билетных кассах железнодорожных вокзалов.
Ранее за последние два дня российские авиакомпании отменили 485 рейсов и задержали почти две тысячи вылетов. По данным Росавиации, пассажиры оформили около 43 тысяч вынужденных возвратов билетов, передает «Национальная служба новостей».
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