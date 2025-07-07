Более 100 рейсов задерживаются в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за введенных ранее временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщили в пресс-службе управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы», стабилизировать расписание планируется до конца дня.
«На 08:00 мск задержано на 2 и более часов 104 рейса; на запасных аэродромах за трое суток оказалось 82 рейса. Из них вернулись 52. Отменено 20 рейсов с последующей перерегистрацией пассажиров на другие направления», — уточнили в пресс-службе ТАСС. Там отметили, что сейчас ожидается возвращение в Пулково еще 10 самолетов. Стабилизировать ситуацию планируют до конца дня, часть рейсов могут перенести на 8 июля.
В компании добавили, что сегодня, 7 июля, в аэропорту планируется обслужить 658 рейсов, включая 107 международных. Временные ограничения на работу Пулково действовали с 17:00 мск 6 июля для обеспечения безопасности полетов. Вечером аэропорт временно открывали для приема судов с 21:30 до 22:30 мск: за этот период приняли четыре рейса и отправили пять. Полное снятие ограничений произошло в 02:00 мск 7 июля.
Сейчас сотрудники аэропорта продолжают работу по возвращению воздушных судов и перераспределению пассажиропотока. Перевозчики выполняют перерегистрацию пассажиров отмененных рейсов на ближайшие возможные вылеты.
Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Пулково уже вводились ранее — с 23:15 4 июля было задержано более 50 рейсов. Тогда пассажирам предоставили всю необходимую помощь. Причины введения мер официально не раскрывались.
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