Эрдоган считает, что Россия и Азербайджан разрешат конфликт при одном условии

Турция внимательно следит за ростом напряженности между Азербайджаном и Россией. Такое заявление сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, подчеркнув, что если Москва и Баку будут проявлять сдержанность, то они смогут разрешить конфликт.
«Турция имеет глубокие дипломатические и стратегические отношения как с Азербайджаном, так и с Россией. Мы внимательно следим за напряженностью и призываем обе страны проявлять сдержанность. Мы считаем, что вопрос будет решен проще и разумнее с помощью заявлений, которые смягчат дипломатическую напряженность», — сказал Эрдоган в разговоре с журналистами в самолете. Его слова передает турецкое агентство Haber. Он также выразил надежду, что отношения между Москвой и Баку урегулируются как можно быстрее.
Эрдоган также пояснил, что руководство обеих стран сейчас находится на этапе поиска взаимопонимания. Анкара готова поддерживать любые конструктивные шаги, которые помогут преодолеть проблему и не допустить эскалации в Азербайджане, который уже пережил достаточно конфликтов, уточнил президент Турции. Эрдоган также подчеркнул, что этот вопрос обсуждался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который, по его оценке, не намерен обострять ситуацию.
Обострение отношений между Россией и Азербайджаном произошло после инцидента 27 июня, когда в Екатеринбурге были задержаны десятки граждан Азербайджана, что вызвало официальный протест Баку и отмену ряда совместных мероприятий. Причем все задержанные постоянно проживали на территории РФ, имели российское гражданство и полностью попадают под российскую юрисдикцию. В Москве выразили сожаление по поводу разрушения связей и подчеркнули заинтересованность в продолжении сотрудничества, несмотря на отсутствие отдельного диалога между лидерами двух стран.
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