Володин раскрыл, когда выберут замену главе Минтранса Старовойту

Выбор нового министра транспорта России состоится в июле, как только кандидатура будет внесена председателем правительства. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Как только кандидатура на вакантную должность федерального министра транспорта будет внесена председателем правительства, незамедлительно приступим к ее рассмотрению <...> Рассмотрение вопроса об утверждении кандидатуры на должность министра транспорта РФ должно состояться в июле», — заявил Вячеслав Володин, его слова передали в официальном telegram-канале Госдумы.
Председатель Госдумы отметил, что правительство не будет затягивать с рассмотрением кандидатуры. Он также подчеркнул, что депутаты уделят особое внимание обсуждению кандидатуры, поскольку министерство транспорта является одним из ключевых, в развитии страны от него многое зависит.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта и назначил исполняющим обязанности главы ведомства Андрея Никитина. Путин также отметил, что Никитин может быть назначен министром транспорта после утверждения его кандидатуры Государственной думой.
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