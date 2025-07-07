Володин раскрыл, когда выберут замену главе Минтранса Старовойту

Володин: замену Старовойта выберут в течение июля
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Володин заявил о сроках выбора нового министра транспорта РФ
Володин заявил о сроках выбора нового министра транспорта РФ Фото:

Выбор нового министра транспорта России состоится в июле, как только кандидатура будет внесена председателем правительства. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Как только кандидатура на вакантную должность федерального министра транспорта будет внесена председателем правительства, незамедлительно приступим к ее рассмотрению <...> Рассмотрение вопроса об утверждении кандидатуры на должность министра транспорта РФ должно состояться в июле», — заявил Вячеслав Володин, его слова передали в официальном telegram-канале Госдумы. 

Председатель Госдумы отметил, что правительство не будет затягивать с рассмотрением кандидатуры. Он также подчеркнул, что депутаты уделят особое внимание обсуждению кандидатуры, поскольку министерство транспорта является одним из ключевых, в развитии страны от него многое зависит.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта и назначил исполняющим обязанности главы ведомства Андрея Никитина. Путин также отметил, что Никитин может быть назначен министром транспорта после утверждения его кандидатуры Государственной думой. 

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Выбор нового министра транспорта России состоится в июле, как только кандидатура будет внесена председателем правительства. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Как только кандидатура на вакантную должность федерального министра транспорта будет внесена председателем правительства, незамедлительно приступим к ее рассмотрению <...> Рассмотрение вопроса об утверждении кандидатуры на должность министра транспорта РФ должно состояться в июле», — заявил Вячеслав Володин, его слова передали в официальном telegram-канале Госдумы.  Председатель Госдумы отметил, что правительство не будет затягивать с рассмотрением кандидатуры. Он также подчеркнул, что депутаты уделят особое внимание обсуждению кандидатуры, поскольку министерство транспорта является одним из ключевых, в развитии страны от него многое зависит. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта и назначил исполняющим обязанности главы ведомства Андрея Никитина. Путин также отметил, что Никитин может быть назначен министром транспорта после утверждения его кандидатуры Государственной думой. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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