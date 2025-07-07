Депутат Госдумы Голиков вступился за «Южуралзолото»

Депутат Государственной Думы РФ Олег Голиков высказался в поддержку сохранения компании «Южуралзолото» челябинского миллиардера Константина Струкова. По мнению Голикова, компания делает значимый вклад в сохранение социальной стабильности в регионе.
«Сегодня предприятия ЮГК– это тысячи рабочих мест для жителей Челябинской области, стабильные зарплаты и социальные гарантии для работников, миллиарды налогов, которые идут на развитие региона. Также это бесплатное питание для шахтерских столовых, детских домов и соцучреждений, расселение аварийного жилья, поддержка спорта, культуры, храмов, помощь участникам СВО — без громких слов, но с реальными результатами», — сообщил Голиков в своем telegram-канале.
Также Голиков подчеркнул личную роль Струкова в возрождении золотодобывающей отрасли в регионе. По словам Голикова, в 90-е, когда в Пласте закрывались шахты, а работники оставались без средств к существованию, именно Струков возродил отрасль.
«Константин Иванович Струков — человек, который на деле доказал свою преданность региону и людям. Опыт и ответственность Струкова были и остаются востребованными для устойчивого развития горно-металлургического комплекса, формирования бюджета и создания новых производств», — уверен Голиков. Также в пользу сохранения ЮГК ранее высказался депутат Госдумы Валерий Гартунг.
Иск о передаче государству предприятия холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») поступил в суд 2 июля. Генпрокуратура считает, что «используя свои должности и положение в органах государственной власти, Струков незаконно получил под контроль ПАО „Южуралзолото“». Перед этим в офисах холдинга в Челябинске и Пласте прошли следственно-оперативные мероприятия с участием сотрудников СКР и ФСБ. Первое заседание по делу назначено на 8 июля.
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