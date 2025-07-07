Чиновник Минтранса скончался после новостей о смерти Старовойта

В Москве в здании Министерства транспорта внезапно скончался заместитель начальника отдела управления имуществом агентства железнодорожного транспорта Алексей Корнейчук. Это случилось после новостей о самоубийстве экс-главы ведомства Романа Старовойта, сообщают telegram-каналы.
«... умер замначальника отдела управления имуществом агентства железнодорожного транспорта — Алексей Корнейчук. Чиновник умер во время совещания», — пишет telegram-канал Baza.
По данным канала, трагедия произошла во время рабочего совещания на Старой Басманной улице. В ходе обсуждения Корнейчук неожиданно поднялся со своего места, затем рухнул на пол, после чего скончался. Как пишет telegram-канал Shot, причиной смерти 42-летнего сотрудника Министерства транспорта стала сердечная недостаточность. Трагедия могла произойти на фоне известий об отставке и самоубийстве Старовойта.
Ранее в Следственном комитете России сообщили, что экс-глава Минтранса Роман Старовойт был обнаружен мертвым в автомобиле на территории города Одинцово. На данный момент следствие рассматривает суицид как приоритетную версию происшествия. По данным информированных источников, Старовойт мог быть задержан сотрудниками СК уже вечером 7 июля и доставлен на допрос. В отношении него предполагалось выдвинуть обвинения, связанные с крупномасштабными хищениями.
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