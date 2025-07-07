В Курске произошел взрыв в многоэтажке: что известно к этому часу

В Курске в многоквартирном доме прогремел взрыв. Из-за ЧП разрушены стены, а обломки упали на проезд на закрытой территории здания. СК сообщил о пострадавшем и выясняет причину взрыва. Подробнее о ЧП — в материале URA.RU.
Что произошло в Курске
В Курске произошло обрушение части этажа многоквартирного дома №21, расположенного на улице Марата. В Объединенной пресс-службе судебной системы сообщили, что обрушение произошло в результате взрыва 7 июля примерно в 16 часов 15 минут. «Взрыв произошел внутри недвижимого имущества, и он не связан с прилетом в стену дома летательных аппаратов и их возможных частей», — сообщили в пресс-службе.
Причина взрыва
В Следственном комитете подтвердили, что взрыв действительно произошел. «Предварительно установлено, что причиной является взрыв газа. Сотрудники СК на месте, выясняют обстоятельства», — заявили в ведомстве.
В прокуратуре заявили, что произошел хлопок газовоздушной смеси в одной из квартир многоквартирного дома. «Устанавливаем все обстоятельства случившегося, соблюдение жилищных прав жильцов. Эти вопросы находятся на контроле прокуратуры», — сообщили в прокуратуре РИА «Новости». По данным местных каналов, в квартире, где случилось ЧП, шел ремонт. Кроме того, после взрыва в лифте этого дома застряли девушка и ребенок.
Кто пострадал при взрыве в многоэтажке в Курске
По предварительным данным, во время взрыва в многоэтажке в центре Курска пострадал один человек — хозяин, квартиры, где произошло ЧП. Об этом сообщили в прокуратуре. Врио Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем telegram-канале, что пострадал 24-летний мужчина. Он получил поверхностные ожоги и доставлен в больницу.
«В доме обрушилась часть стены и балкон. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. По моему поручению туда же выехал и.о. главы города Курска, врио министра здравоохранения Курской области. Территория оцеплена», — сообщил Хинштейн.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.