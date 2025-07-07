В Рязани возле торгового центра «Малина» произошел взрыв в одной из точек общественного питания, сообщают telegram-каналы. По данным очевидцев, в результате инцидента один человек погиб, еще как минимум двое получили тяжелые травмы, один из пострадавших лишился ноги.
«Возле ТЦ „Малина“ скорая, спасатели. В шаурмечной что-то взорвалось. По информации от очевидцев, одному человеку оторвало ногу, другой погиб на месте», — пишет telegram-канал «Рязань. Происшествия».
На месте работают сотрудники скорой помощи и спасательных служб. В социальных сетях появилось сообщение о возможном взрыве гранаты, однако официальные источники эту информацию пока не подтверждали.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.