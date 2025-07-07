В рязанском торговом центре «Малина» произошел взрыв, есть погибший. Видео

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На месте взрыва работают медики
На месте взрыва работают медики Фото:

В Рязани возле торгового центра «Малина» произошел взрыв в одной из точек общественного питания, сообщают telegram-каналы. По данным очевидцев, в результате инцидента один человек погиб, еще как минимум двое получили тяжелые травмы, один из пострадавших лишился ноги.

«Возле ТЦ „Малина“ скорая, спасатели. В шаурмечной что-то взорвалось. По информации от очевидцев, одному человеку оторвало ногу, другой погиб на месте», — пишет telegram-канал «Рязань. Происшествия».

На месте работают сотрудники скорой помощи и спасательных служб. В социальных сетях появилось сообщение о возможном взрыве гранаты, однако официальные источники эту информацию пока не подтверждали.

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В Рязани возле торгового центра «Малина» произошел взрыв в одной из точек общественного питания, сообщают telegram-каналы. По данным очевидцев, в результате инцидента один человек погиб, еще как минимум двое получили тяжелые травмы, один из пострадавших лишился ноги. «Возле ТЦ „Малина“ скорая, спасатели. В шаурмечной что-то взорвалось. По информации от очевидцев, одному человеку оторвало ногу, другой погиб на месте», — пишет telegram-канал «Рязань. Происшествия». На месте работают сотрудники скорой помощи и спасательных служб. В социальных сетях появилось сообщение о возможном взрыве гранаты, однако официальные источники эту информацию пока не подтверждали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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