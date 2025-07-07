В Челябинской области на первой линии озера Увильды выставлен на продажу семейный глэмпинг. Объект предлагают купить за 130 млн рублей. Соответствующее предложение появилось на популярном сайте объявлений.
«Пpeдлaгaем приoбрести базу отдыxа (cемeйный глэмпинг) нa пеpвой линии oзерa Увильды. Зeмля в coбcтвенности. Paзpешeнноe иcпользование — для peкрeационнoго нaзначения, пpeднaзнaчeнныe и используeмыe для opганизации oтдыxa, туризмa, физкультуpно-oздoрoвитeльнoй и cпортивнoй деятeльнoсти гpaждaн», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Глэмпинг рассчитан на круглогодичную эксплуатацию — все постройки новые, оснащены отоплением, электричеством (380 В ), собственной скважиной и септиками, уточнил продавец. Комплекс включает пять жилых сфер с мебелью и техникой, а также гриль-беседку, баню, мангальную и костровую зоны, отдельные уличные туалеты для мужчин и женщин, торговый павильон, КПП, бытовку для хранения белья, ресепшен, совмещенный с комнатой персонала, и детскую площадку.
Территория огорожена, имеет покатый песчаный берег, застроена на треть. Дополнительно подготовлено свайное поле 14?18 метров под строительство кафе или банкетного зала. Автор предложения уточняет, что все сферы глэмпинга забронированы на несколько месяцев вперед. Для работы с отходами заключен договор с региональным оператором по вывозу мусора. У базы есть собственный сайт для приема заявок гостей.
Ранее в Челябинской области неоднократно выставлялись на продажу объекты, связанные с туризмом и рекреацией: в Кусинском районе предлагался участок для фермы или глэмпинга, а на озере Иртяш продавался остров Светляк. Такие предложения отражают растущий интерес к развитию туристической инфраструктуры в регионе.
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