Пентагон пообещал скоро отправить Украине оружие

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Пентагон отправит на Украину оружие
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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пентагон подтвердил планы по отправке дополнительных оборонительных вооружений в Украину. Об этом сообщает Reuters.

"Пентагон заявляет, что министерство обороны США отправит Украине дополнительные оборонительные вооружения", — сообщает Reuters. Известно, что первые поставки включат в себя оборонительное оружие.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении продолжать поставки вооружения Украине, подчеркивая их оборонительный характер. В СМИ сообщалось, что администрация Трампа рассматривала возможность временной приостановки передачи оружия, включая зенитные ракеты Patriot, однако ограничения впоследствии снимались после проверки запасов.

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Пентагон подтвердил планы по отправке дополнительных оборонительных вооружений в Украину. Об этом сообщает Reuters. "Пентагон заявляет, что министерство обороны США отправит Украине дополнительные оборонительные вооружения", — сообщает Reuters. Известно, что первые поставки включат в себя оборонительное оружие. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении продолжать поставки вооружения Украине, подчеркивая их оборонительный характер. В СМИ сообщалось, что администрация Трампа рассматривала возможность временной приостановки передачи оружия, включая зенитные ракеты Patriot, однако ограничения впоследствии снимались после проверки запасов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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