Пентагон пообещал скоро отправить Украине оружие

Пентагон подтвердил планы по отправке дополнительных оборонительных вооружений в Украину. Об этом сообщает Reuters.
"Пентагон заявляет, что министерство обороны США отправит Украине дополнительные оборонительные вооружения", — сообщает Reuters. Известно, что первые поставки включат в себя оборонительное оружие.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении продолжать поставки вооружения Украине, подчеркивая их оборонительный характер. В СМИ сообщалось, что администрация Трампа рассматривала возможность временной приостановки передачи оружия, включая зенитные ракеты Patriot, однако ограничения впоследствии снимались после проверки запасов.
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