В Рязани сотрудника кальянной задержали после взрыва возле ТЦ

В Рязани сотрудника кальянной задержали после взрыва в торговом центре «Малина». Причиной трагедии стала боевая граната, которую 18-летний кальянщик Апанди, принес на рабочее место и продемонстрировал гостям, уверяя, что она учебная.
По данным SHOT, парню грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие выясняет, каким образом у молодого человека оказалась боевая граната. В отношении сотрудника возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Хранение взрывных устройств».
Вечером 7 июля в Рязани, между торговым центром «Малина» и кальян-баром Game loft, произошел мощный взрыв. Сотрудник кальянной Апанди предложил 21-летнему Даниилу и 20-летнему Илье «поиграть» с гранатой. Кальянщик уверял, что устройство безопасно. Один из гостей выдернул чеку, после чего произошел взрыв. Торговый центр был эвакуирован. В результате взрыва Илья погиб на месте, а Даниилу оторвало кисть. Еще двое молодых людей получили различные травмы: один госпитализирован с травмой головы, второй отделался легкими повреждениями и отказался от госпитализации. Сам кальянщик также получил множественные осколочные ранения и был доставлен в больницу.
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