07 июля 2025

Толпы участников «Иннопрома» срочно покидают выставочный центр. Видео

Участников «Иннопрома» попросили временно покинуть «Екатеринбург-ЭКСПО».
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Люди покидают центр, потому что павильоны будут работать в ограниченном режиме
Люди покидают центр, потому что павильоны будут работать в ограниченном режиме Фото:
новость из сюжета
«Иннопром — 2025»

Посетителей выставки «Иннопром» попросили покинуть «Екатеринбург-ЭКСПО» из-за скорого приезда премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В ближайшие четыре часа людям предстоит провести время вне павильонов, передает корреспондент URA.RU.

«Участникам через громкоговоритель предлагают продолжить участие в выставке, но в конгресс-центре», — говорит корреспондент. Несмотря на это, люди массово потянулись к выходу.

Мишустин ежегодно посещает промышленную выставку в Екатеринбурге. Ожидается, что в этом году премьер-министру презентуют новый российский минивэн Sollers SP7, также глава правительства выступит на стратегической сессии. За самыми интересными событиями второго дня «Иннопрома» URA.RU следит в онлайн-трансляции.

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Посетителей выставки « Иннопром» попросили покинуть « Екатеринбург-ЭКСПО» из-за скорого приезда премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В ближайшие четыре часа людям предстоит провести время вне павильонов, передает корреспондент URA.RU. « Участникам через громкоговоритель предлагают продолжить участие в выставке, но в конгресс-центре» , — говорит корреспондент. Несмотря на это, люди массово потянулись к выходу. Мишустин ежегодно посещает промышленную выставку в Екатеринбурге. Ожидается, что в этом году премьер-министру презентуют новый российский минивэн Sollers SP7, также глава правительства выступит на стратегической сессии. За самыми интересными событиями второго дня «Иннопрома» URA.RU следит в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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