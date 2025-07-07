Посетителей выставки «Иннопром» попросили покинуть «Екатеринбург-ЭКСПО» из-за скорого приезда премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В ближайшие четыре часа людям предстоит провести время вне павильонов, передает корреспондент URA.RU.
«Участникам через громкоговоритель предлагают продолжить участие в выставке, но в конгресс-центре», — говорит корреспондент. Несмотря на это, люди массово потянулись к выходу.
Мишустин ежегодно посещает промышленную выставку в Екатеринбурге. Ожидается, что в этом году премьер-министру презентуют новый российский минивэн Sollers SP7, также глава правительства выступит на стратегической сессии. За самыми интересными событиями второго дня «Иннопрома» URA.RU следит в онлайн-трансляции.
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