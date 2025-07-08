Очевидцы заявили о звуке взрыва перед падением самолета в Татарстане

В районе Дербышки в Казани на частном жилом доме вспыхнул пожар вследствие крушения учебного самолета. Очевидцы отмечали, что в момент происшествия были слышны взрывы.
«Был легкий хлопок, а после произошел пожар. А до этого, примерно с 7:30, смотрели как он летал в нашем округе недалеко от нас», — сообщил один из жителей в местном telegram-канале.
«Этот самолет летал и делал круги уже с самого раннего утра. Я думала, это учения. Сейчас его не слышно. Видимо, точно он упал где-то, но не в нашем СНТ,» — сказала в разговоре с корреспондентом URA.RU местная жительница Дарья.
Ранее мы сообщали, что предварительно, воздушное судно задело линии электропередачи во время снижения над садоводческим некоммерческим товариществом (СНТ). Самолет мог зацепиться за провода, после чего потерял управление и рухнул на территорию частного домовладения.
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