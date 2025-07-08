Власти Татарстана выступили с официальным заявлением после падения БПЛА. Видео

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Воздушное судно потеряло управление
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В Татарстане учебный самолет упал на жилой дом

В Татарстане во время учебного полета произошло крушение гражданского летательного аппарата. Об этом сообщили власти Татарстана.

«Сегодня в Татарстане в 9:10 утра в результате испытания гражданского летательного аппарата произошла внештатная ситуация», — передает telegram-канал «ТАТМЕДИА», ссылаясь на властей. Воздушное судно потеряло управление и упало на территорию садоводческого некоммерческого товарищества «Дубки» в районе Дербышки, недалеко от Казани.

Сразу после падения на месте происшествия возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано прибывшими пожарно-спасательными подразделениями. Пострадавших среди жителей нет. По данным оперативных служб, упавший летательный аппарат — гражданский беспилотник. 

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В Татарстане во время учебного полета произошло крушение гражданского летательного аппарата. Об этом сообщили власти Татарстана. «Сегодня в Татарстане в 9:10 утра в результате испытания гражданского летательного аппарата произошла внештатная ситуация», — передает telegram-канал «ТАТМЕДИА», ссылаясь на властей. Воздушное судно потеряло управление и упало на территорию садоводческого некоммерческого товарищества «Дубки» в районе Дербышки, недалеко от Казани. Сразу после падения на месте происшествия возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано прибывшими пожарно-спасательными подразделениями. Пострадавших среди жителей нет. По данным оперативных служб, упавший летательный аппарат — гражданский беспилотник. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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