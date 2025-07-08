В Татарстане во время учебного полета произошло крушение гражданского летательного аппарата. Об этом сообщили власти Татарстана.
«Сегодня в Татарстане в 9:10 утра в результате испытания гражданского летательного аппарата произошла внештатная ситуация», — передает telegram-канал «ТАТМЕДИА», ссылаясь на властей. Воздушное судно потеряло управление и упало на территорию садоводческого некоммерческого товарищества «Дубки» в районе Дербышки, недалеко от Казани.
Сразу после падения на месте происшествия возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано прибывшими пожарно-спасательными подразделениями. Пострадавших среди жителей нет. По данным оперативных служб, упавший летательный аппарат — гражданский беспилотник.
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