Появилось видео с последними секундами полета БПЛА в Казани перед крушением

Опубликована видеозапись последних секунд полета БПЛА, который разбился, упав на жилой дом в Казани. На видео заметно, как аппарат пролетает над СНТ «Дубки» и предположительно зацепляется крылом за дерево, что приводит к потере управления и последующему падению. Инцидент произошел недалеко от микрорайона Дербышки.
Видео с падением летательного аппарата распространилось в местных чатах. После падения БПЛА начался пожар. Точные причины происшествия пока устанавливаются.
Ранее сообщалось, что дрон выполнял учебный полет над СНТ «Дубки» в районе Дербышки и при снижении мог зацепить линии электропередач, после чего потерял управление и столкнулся с деревом. После падения на территорию частного жилого дома начался пожар, но, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
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