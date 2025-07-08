Появилось видео с последними секундами полета БПЛА в Казани перед крушением

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Гражданский беспилотник рухнул в Татарстане (архивное фото)
Гражданский беспилотник рухнул в Татарстане (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Татарстане гражданский беспилотник упал на жилой дом

Опубликована видеозапись последних секунд полета БПЛА, который разбился, упав на жилой дом в Казани. На видео заметно, как аппарат пролетает над СНТ «Дубки» и предположительно зацепляется крылом за дерево, что приводит к потере управления и последующему падению. Инцидент произошел недалеко от микрорайона Дербышки.

Видео с падением летательного аппарата распространилось в местных чатах. После падения БПЛА начался пожар. Точные причины происшествия пока устанавливаются. 

Ранее сообщалось, что дрон выполнял учебный полет над СНТ «Дубки» в районе Дербышки и при снижении мог зацепить линии электропередач, после чего потерял управление и столкнулся с деревом. После падения на территорию частного жилого дома начался пожар, но, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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Опубликована видеозапись последних секунд полета БПЛА, который разбился, упав на жилой дом в Казани. На видео заметно, как аппарат пролетает над СНТ «Дубки» и предположительно зацепляется крылом за дерево, что приводит к потере управления и последующему падению. Инцидент произошел недалеко от микрорайона Дербышки. Видео с падением летательного аппарата распространилось в местных чатах. После падения БПЛА начался пожар. Точные причины происшествия пока устанавливаются.  Ранее сообщалось, что дрон выполнял учебный полет над СНТ «Дубки» в районе Дербышки и при снижении мог зацепить линии электропередач, после чего потерял управление и столкнулся с деревом. После падения на территорию частного жилого дома начался пожар, но, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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