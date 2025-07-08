112: упавший на дом в Казани беспилотник принадлежит УЗГА

Гражданский беспилотник упал на частный дом в Казани. Мог быть произведен на «Уральском заводе гражданской авиации» (УЗГА). Сейчас на месте работают экстренные службы.
«Беспилотник принадлежит „Уральскому заводу гражданской авиации“. Он совершал испытательный полет», — сообщает telegram-канал 112.
URA.RU направило запрос в пресс-службу завода. «Взлет с аэродрома базирования прошел штатно. Далее во время полета неустановленными внешними средствами РЭБ была нарушена спутниковая навигация», — пояснили представители УЗГА. Затем беспилотник продолжил полет по инерциальной системе навигации, ушел на второй круг, после упал.
Утром 8 июля в казанском СНТ «Дружба» на дачный дом упал гражданский дрон, в результате постройка загорелась, пострадавших нет. Ранее в сети распространялась информация о том, что падение потерпел учебный самолет, однако оперативные службы опровергли эту версию. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.
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