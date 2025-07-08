112: упавший на дом в Казани беспилотник принадлежит УЗГА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оперативные службы утверждают, что в Казани упал гражданский беспилотник
Оперативные службы утверждают, что в Казани упал гражданский беспилотник Фото:
новость из сюжета
В Татарстане учебный самолет упал на жилой дом

Гражданский беспилотник упал на частный дом в Казани. Мог быть произведен на «Уральском заводе гражданской авиации» (УЗГА). Сейчас на месте работают экстренные службы.

«Беспилотник принадлежит „Уральскому заводу гражданской авиации“. Он совершал испытательный полет», — сообщает telegram-канал 112.

URA.RU направило запрос в пресс-службу завода. «Взлет с аэродрома базирования прошел штатно. Далее во время полета неустановленными внешними средствами РЭБ была нарушена спутниковая навигация», — пояснили представители УЗГА. Затем беспилотник продолжил полет по инерциальной системе навигации, ушел на второй круг, после упал.

Утром 8 июля в казанском СНТ «Дружба» на дачный дом упал гражданский дрон, в результате постройка загорелась, пострадавших нет. Ранее в сети распространялась информация о том, что падение потерпел учебный самолет, однако оперативные службы опровергли эту версию. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гражданский беспилотник упал на частный дом в Казани. Мог быть произведен на « Уральском заводе гражданской авиации» (УЗГА). Сейчас на месте работают экстренные службы. «Беспилотник принадлежит „Уральскому заводу гражданской авиации“. Он совершал испытательный полет», — сообщает telegram-канал 112. URA.RU направило запрос в пресс-службу завода. «Взлет с аэродрома базирования прошел штатно. Далее во время полета неустановленными внешними средствами РЭБ была нарушена спутниковая навигация», — пояснили представители УЗГА. Затем беспилотник продолжил полет по инерциальной системе навигации, ушел на второй круг, после упал. Утром 8 июля в казанском СНТ «Дружба» на дачный дом упал гражданский дрон, в результате постройка загорелась, пострадавших нет. Ранее в сети распространялась информация о том, что падение потерпел учебный самолет, однако оперативные службы опровергли эту версию. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...