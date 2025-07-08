Стало известно, почему на дом в Казани упал уральский беспилотник

Упавший на частный дом в Казани беспилотник, который принадлежит «Уральскому заводу гражданской авиации» (УЗГА), проводил испытательный полет, но позже у него отказала спутниковая навигация. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия.
«Беспилотный летательный аппарат „Альтиус“ АО „УЗГА“ утром 8 июля совершал испытательный полет в Казани. Взлет с аэродрома базирования прошел штатно. Далее во время полета неустановленными внешними средствами РЭБ была нарушена спутниковая навигация. Беспилотник продолжил полет по инерциальной системе навигации. Для захода на посадку пришлось уводить аппарат на второй круг. Посадка осуществлялась в инерциальном режиме, произошла нештатная ситуация», — пояснили представители завода.
Гражданский летательный аппарат упал в казанском СНТ «Дружба» на дачный дом утром 8 июля. Из-за падения дом загорелся, обошлось без пострадавших. При этом изначально в сети распространялась информация, что рухнул учебный самолет. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.
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