Песков раскрыл, когда США выйдут из списка недружественных стран

Соединенные Штаты Америки останутся в списке недружественных стран до тех пор, пока продолжают предпринимать недружественные действия в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока они (США — прим. URA.RU) продолжают проводить недружественные действия в отношении нашей страны», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, когда США выйдет из списка недружественных стран. Он добавил, что на данный момент перечень недружественных стран не менялся. «Как только эти действия прекратятся и начнется восстановление отношений, появится возможность пересмотра этого списка», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
Песков отдельно подчеркнул, что Москва высоко оценивает усилия экс-президента Дональда Трампа, который инициировал прямые переговоры между Россией и Украиной. По словам представителя Кремля, между Россией и США существует значительный потенциал для развития торгово-экономических связей. Однако в настоящее время Вашингтон реализует ряд ограничительных мер, которые, по мнению российского руководства, являются незаконными и наносят ущерб как российским предпринимателям, так и американскому бизнесу.
Список недружественных стран Россия действует по указу российского лидера Владимира Путина с 2022 года. В него входят государства, которые, по мнению Москвы, проводят политику санкционного давления на Россию.
В него попали страны Европейского союза, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, а также ряд других иностранных. Включение страны в этот перечень означает введение определенных ограничений на ее дипломатическую деятельность и экономическое сотрудничество с Россией.
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