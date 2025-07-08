Паслер отчитался Мишустину об успехах Свердловской области

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© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Мишустина и Паслера проходит в рамках выставки «Иннопром»
Встреча Мишустина и Паслера проходит в рамках выставки «Иннопром» Фото:
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«Иннопром — 2025»

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин встретился с врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером. Премьер-министру доложили об устойчивой положительной динамике основных социально-экономических показателей развития региона, передает корреспондент URA.RU.

«Так, за пять месяцев этого года объем отгруженной промышленной продукции вырос почти на 9%, индекс промпроизводства — на 2%. Сохраняется положительная инвестиционная активность — по итогам первого квартала объем инвестиций в основной капитал составил почти 163 миллиарда рублей», — рассказал Паслер и уточнил, что рынок труда остается стабильным.

Кроме этого, глава региона сообщил Мишустину, что в области есть проекты, которые помогают решать вопрос дефицита кадров. Среди них — возведение кампуса УрФУ (до конца 2025 года завершат второй этап строительства), появление 12 кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет» (создание еще одного в ближайшее время и семи в перспективе).

Встреча Мишустина и Паслера проходит в рамках промышленной выставки «Иннопром». Она продлится до 10 июля. Все основные события второго дня мероприятия — в онлайн-трансляции.

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин встретился с врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером. Премьер-министру доложили об устойчивой положительной динамике основных социально-экономических показателей развития региона, передает корреспондент URA.RU. «Так, за пять месяцев этого года объем отгруженной промышленной продукции вырос почти на 9%, индекс промпроизводства — на 2%. Сохраняется положительная инвестиционная активность — по итогам первого квартала объем инвестиций в основной капитал составил почти 163 миллиарда рублей», — рассказал Паслер и уточнил, что рынок труда остается стабильным. Кроме этого, глава региона сообщил Мишустину, что в области есть проекты, которые помогают решать вопрос дефицита кадров. Среди них — возведение кампуса УрФУ (до конца 2025 года завершат второй этап строительства), появление 12 кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет » (создание еще одного в ближайшее время и семи в перспективе). Встреча Мишустина и Паслера проходит в рамках промышленной выставки « Иннопром» . Она продлится до 10 июля. Все основные события второго дня мероприятия — в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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