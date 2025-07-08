В здании Минтранса РФ открыли мемориал покончившего с собой Старовойта. Фото

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Старовойт покончил с собой вскоре после отставки
Старовойт покончил с собой вскоре после отставки Фото:
новость из сюжета
Экс-глава Минтранса Роман Старовойт покончил с собой

В Министерстве транспорта России 8 июля открыли мемориал в память о бывшем главе ведомства Романе Старовойте, который накануне покончил с собой. Об этом сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев. 

«Обстановка сегодня в Минтрансе», — написал журналист в своем telegram-канале. Там же он опубликовал фотографию мемориала в память о Старовойте.

Экс-глава Минтранса России Роман Старовойт совершил самоубийство 7 июля. Тело бывшего министра обнаружили недалеко от его автомобиля Tesla в Одинцово Московской области. Точные причины трагедии пока неизвестны. Незадолго до совершения самоубийства Старовойт был снят с поста министра транспорта. Он занимал эту должность с мая 2024 года, проработав на ней чуть более года.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отметил, что президенту России Владимиру Путину незамедлительно сообщили о кончине Старовойта, а новость о предполагаемом самоубийстве главы ведомства стала шоком. Представитель Кремля также отметил, что по этому факту проводится расследование, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства произошедшего.

В здании Минтранса открыт мемориал в память о Старовойте
В здании Минтранса открыт мемориал в память о Старовойте
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В Министерстве транспорта России 8 июля открыли мемориал в память о бывшем главе ведомства Романе Старовойте, который накануне покончил с собой. Об этом сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев.  «Обстановка сегодня в Минтрансе», — написал журналист в своем telegram-канале. Там же он опубликовал фотографию мемориала в память о Старовойте. Экс-глава Минтранса России Роман Старовойт совершил самоубийство 7 июля. Тело бывшего министра обнаружили недалеко от его автомобиля Tesla в Одинцово Московской области. Точные причины трагедии пока неизвестны. Незадолго до совершения самоубийства Старовойт был снят с поста министра транспорта. Он занимал эту должность с мая 2024 года, проработав на ней чуть более года. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отметил, что президенту России Владимиру Путину незамедлительно сообщили о кончине Старовойта, а новость о предполагаемом самоубийстве главы ведомства стала шоком. Представитель Кремля также отметил, что по этому факту проводится расследование, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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