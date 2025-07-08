В Министерстве транспорта России 8 июля открыли мемориал в память о бывшем главе ведомства Романе Старовойте, который накануне покончил с собой. Об этом сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев.
«Обстановка сегодня в Минтрансе», — написал журналист в своем telegram-канале. Там же он опубликовал фотографию мемориала в память о Старовойте.
Экс-глава Минтранса России Роман Старовойт совершил самоубийство 7 июля. Тело бывшего министра обнаружили недалеко от его автомобиля Tesla в Одинцово Московской области. Точные причины трагедии пока неизвестны. Незадолго до совершения самоубийства Старовойт был снят с поста министра транспорта. Он занимал эту должность с мая 2024 года, проработав на ней чуть более года.
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отметил, что президенту России Владимиру Путину незамедлительно сообщили о кончине Старовойта, а новость о предполагаемом самоубийстве главы ведомства стала шоком. Представитель Кремля также отметил, что по этому факту проводится расследование, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства произошедшего.
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