Мишустин: все отрасли экономики России растут, несмотря на санкции

Практически все отрасли российской экономики демонстрируют рост, несмотря на западные санкции. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии международной промышленной выставки «Иннопром-2025» в Екатеринбурге.
«Несмотря на беспрецедентные по масштабу санкции, практически все отрасли показывают поступательное движение вперед. Эти цифры — лучший ответ всем, кто был инициатором и вводил антироссийские запреты и ограничения. Как раз, наоборот, в этих странах и отмечаются значительные сокращения промышленного производства», — подчеркнул Мишустин. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Премьер-министр также отметил, что Россия открыта для сотрудничества с государствами, ориентированными на конструктивный диалог. По его словам, на выставке присутствуют официальные делегации 17 стран, среди которых Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Китай, ОАЭ. Помимо этого, в Екатеринбург прибыли представители бизнес-сообщества из Ирана, Катара, Турции и ряда других государств. Мишустин заявил, что Россия рада видеть всех партнеров, настроенных на развитие взаимовыгодных связей.
Ранее немецкий политолог Александр Рар сообщил, что европейские государства разрабатывают очередной пакет максимально жестких санкций в отношении России с целью препятствовать дальнейшему наступлению российской армии на территории Украины. По словам эксперта, этот шаг представляет собой «последний выстрел» Евросоюза для оказания давления на Москву. Рар подчеркнул, что на сегодняшний день у ЕС остаются два ключевых инструмента поддержки Украины: предоставление военной помощи и введение дополнительных экономических ограничений против РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.