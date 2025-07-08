Что известно о беспилотнике УЗГА, который разбился в Казани

Беспилотный летательный аппарат «Альтиус» — принадлежит «Уральскому заводу гражданской авиации» (УЗГА), — упавший утром 8 июля на дачный дом в Казани, способен преодолевать расстояние до десяти тысяч километров, а диапазон развиваемой скорости варьируется от 150 до 200 км/ч. Все, что известно об этом аппарате, URA.RU собрало в одном материале.
Технические характеристики «Альтиуса»
Тяжелый беспилотник «Альтиус» обладает размахом крыла 28,5 метра и максимальной дальностью полета до десяти тысяч километров. По данным из открытых источников, летательный аппарат способен находиться в воздухе до 48 часов, а скорость движения достигает 200 км/ч. Военная модификация «Альтиуса» рассчитана на перевозку до трех тонн оружия на внешней подвеске, гражданская версия — до двух тонн полезного груза.
Боевой радиус, как заявляется, составляет около 3,5 тысяч километров. Именно «Альтиус» стал первым отечественным беспилотником, который оснастили системой спутниковой связи, а также радаром бокового обзора и многоканальной оптико-электронной системой видовой разведки.
Разработка «Альтиуса»
Проект стартовал в 2011 году на базе казанского ОКБ имени М. П. Симонова по заказу Минобороны РФ. Через два года аппарат продемонстрировали тогда еще министру обороны РФ Сергею Шойгу. К 2016 году аппарат прошел летные испытания. В 2018 году работа по этому проекту была передана УЗГА, где сейчас испытывают и совершенствуют аппарат.
Инцидент
Беспилотный летательный аппарат упал в казанском СНТ «Дружба» на дачный дом утром 8 июля. Из-за падения дом загорелся, обошлось без пострадавших. В пресс-службе завода пояснили, что «Альтиус» совершал испытательный полет в Казани. Сначала все проходило штатно, однако затем «во время полета неустановленными внешними средствами РЭБ была нарушена спутниковая навигация. Для захода на посадку пришлось уводить аппарат на второй круг. Посадка осуществлялась в инерциальном режиме, произошла нештатная ситуация», — заявили в УЗГА.
Изначально в сети распространялась информация о том, что рухнул учебный самолет. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.
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