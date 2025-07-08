В Коми за госизмену задержан управляющий «Револьт-центром»

Управляющий «Револьт-центром» в Сыктывкаре Павле Андреев стал фигурантом уголовного дела о госизмене. Дело возбудило УФСБ Коми.
«Андреев с 2019 года за деньги оказывал помощь представителям иностранных спецслужб в деятельности, направленной против безопасности РФ», — говорится в заявлении спецслужбы. Его передает ТАСС.
Андреев управлял «Револьт-центром» и медиаплатформой «7 х 7 — Горизонтальная Россия». Ранее в «Револьт-центре» прошли обыски, передает «Газета.ру». «Револьт-центр» — это современное культурное пространство в Сыктывкаре, названное в честь советского диссидента Револьта Пименова.
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