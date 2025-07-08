Мишустин на «Иннопроме» похвалил миасский автозавод «Урал»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на главной стратегической сессии «Иннопрома-2025» «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв» отметил успехи челябинских предприятий. Как сообщила пресс-служба правительства региона, глава правительства упомянул миасский автозавод «Урал».
«Михаил Мишустин отметил успешную работу предприятий региона в нескольких ключевых секторах. В частности, было упомянуто производство комплектующих для ведущих мостов грузовых машин, запущенном на автомобильном заводе „Урал“ в Миассе», — уточнили в пресс-службе правительства.
Особое внимание в выступлении было уделено высоким темпам развития обрабатывающей промышленности. Она демонстрирует устойчивый рост даже в условиях беспрецедентного внешнего давления. В этой же сессии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
До выступления Мишустин ознакомился со стендом Челябинской области. Ему показали образцы техники, выпускаемой челябинскими заводами, а также планируемый проект нового промышленного индустриального кластера «Смарт Элемент», макет которого был представлен на стенде.
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