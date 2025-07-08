Мишустин на «Иннопроме» похвалил миасский автозавод «Урал»

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Михаил Мишустин в выступлении упомянул об успехах челябинских промышленников
Михаил Мишустин в выступлении упомянул об успехах челябинских промышленников Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на главной стратегической сессии «Иннопрома-2025» «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв» отметил успехи челябинских предприятий. Как сообщила пресс-служба правительства региона, глава правительства упомянул миасский автозавод «Урал».

«Михаил Мишустин отметил успешную работу предприятий региона в нескольких ключевых секторах. В частности, было упомянуто производство комплектующих для ведущих мостов грузовых машин, запущенном на автомобильном заводе „Урал“ в Миассе», — уточнили в пресс-службе правительства.

Особое внимание в выступлении было уделено высоким темпам развития обрабатывающей промышленности. Она демонстрирует устойчивый рост даже в условиях беспрецедентного внешнего давления. В этой же сессии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

До выступления Мишустин ознакомился со стендом Челябинской области. Ему показали образцы техники, выпускаемой челябинскими заводами, а также планируемый проект нового промышленного индустриального кластера «Смарт Элемент», макет которого был представлен на стенде.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на главной стратегической сессии «Иннопрома-2025» «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв» отметил успехи челябинских предприятий. Как сообщила пресс-служба правительства региона, глава правительства упомянул миасский автозавод «Урал». «Михаил Мишустин отметил успешную работу предприятий региона в нескольких ключевых секторах. В частности, было упомянуто производство комплектующих для ведущих мостов грузовых машин, запущенном на автомобильном заводе „Урал“ в Миассе», — уточнили в пресс-службе правительства. Особое внимание в выступлении было уделено высоким темпам развития обрабатывающей промышленности. Она демонстрирует устойчивый рост даже в условиях беспрецедентного внешнего давления. В этой же сессии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. До выступления Мишустин ознакомился со стендом Челябинской области. Ему показали образцы техники, выпускаемой челябинскими заводами, а также планируемый проект нового промышленного индустриального кластера «Смарт Элемент», макет которого был представлен на стенде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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