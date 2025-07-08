Текслер: Челябинская область заключила соглашений на 30 млрд рублей

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Алексей Текслер презентовал главе правительства стенд Челябинской области
Алексей Текслер презентовал главе правительства стенд Челябинской области Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги участия региона в «Иннопром-2025». Как сообщает пресс-служба правительства региона, на форуме заключены соглашения на сумму более 30 млрд рублей.

«Мы представили проекты, которые не просто замещают импорт, а нацелены стать лучшими в мире. Мы успешно выполняем поручения Президента России, направленные на достижение технологического лидерства. Наш регион, опорный регион, активно в этом работает. Уверен, что все проекты будут реализованы», — цитирует Текслера пресс-служба правительства.

Челябинская область подписала на «Иннопроме» более 30 соглашений на сумму свыше 30 млрд рублей в различных сферах, включая промышленность и туризм. Уникальный двухэтажный стенд региона, где были представлены передовые промышленные, инновационные и социальные проекты и разработки, вызвал большой интерес участников форума. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин неоднократно упоминал Челябинскую область в ходе центральной стратегической сессии «Иннопрома», высоко оценив представленные проекты, в частности, проект производства ведущих мостов для грузовиков автозавода «Урал».

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги участия региона в «Иннопром-2025». Как сообщает пресс-служба правительства региона, на форуме заключены соглашения на сумму более 30 млрд рублей. «Мы представили проекты, которые не просто замещают импорт, а нацелены стать лучшими в мире. Мы успешно выполняем поручения Президента России, направленные на достижение технологического лидерства. Наш регион, опорный регион, активно в этом работает. Уверен, что все проекты будут реализованы», — цитирует Текслера пресс-служба правительства. Челябинская область подписала на «Иннопроме» более 30 соглашений на сумму свыше 30 млрд рублей в различных сферах, включая промышленность и туризм. Уникальный двухэтажный стенд региона, где были представлены передовые промышленные, инновационные и социальные проекты и разработки, вызвал большой интерес участников форума. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин неоднократно упоминал Челябинскую область в ходе центральной стратегической сессии «Иннопрома», высоко оценив представленные проекты, в частности, проект производства ведущих мостов для грузовиков автозавода «Урал».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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