Текслер: Челябинская область заключила соглашений на 30 млрд рублей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги участия региона в «Иннопром-2025». Как сообщает пресс-служба правительства региона, на форуме заключены соглашения на сумму более 30 млрд рублей.
«Мы представили проекты, которые не просто замещают импорт, а нацелены стать лучшими в мире. Мы успешно выполняем поручения Президента России, направленные на достижение технологического лидерства. Наш регион, опорный регион, активно в этом работает. Уверен, что все проекты будут реализованы», — цитирует Текслера пресс-служба правительства.
Челябинская область подписала на «Иннопроме» более 30 соглашений на сумму свыше 30 млрд рублей в различных сферах, включая промышленность и туризм. Уникальный двухэтажный стенд региона, где были представлены передовые промышленные, инновационные и социальные проекты и разработки, вызвал большой интерес участников форума. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин неоднократно упоминал Челябинскую область в ходе центральной стратегической сессии «Иннопрома», высоко оценив представленные проекты, в частности, проект производства ведущих мостов для грузовиков автозавода «Урал».
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