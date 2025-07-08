Трамп заявил, что больше не намерен откладывать торговые пошлины

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует переносить сроки введения новых торговых пошлин — они начнут действовать с 1 августа 2025 года. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
«Сроки не изменились и не будут меняться. Все деньги должны выплачиваться с 1 августа. Никаких отсрочек не будет», — подчеркнул Трамп. По его словам, соответствующие уведомления уже были направлены в адрес нескольких стран, новые письма будут разосланы в ближайшие дни.
Еще 2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные ставки — 9 апреля. В тот же день американский лидер сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин. Как объяснили в Белом доме, пауза была связана с необходимостью проведения торговых консультаций.
На весь период действия отсрочки применялся универсальный тариф в 10%. Однако уже 27 июня Трамп дал понять, что США начнут в ближайшие полторы недели рассылку уведомлений целому ряду государств, с которыми не планируется заключать отдельные торговые соглашения.
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