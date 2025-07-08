Трамп заявил, что передает Украине оборонительные вооружения

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Трамп подтвердил возобновление поставок оружия на Украину
Трамп подтвердил возобновление поставок оружия на Украину Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США возобновили поставки вооружений Украине. Об этом заявил президент Дональд Трамп на заседании кабинета в Белом доме. По его словам, речь идет об оборонительных системах, поставку которых он лично одобрил.

«Мы отправляем некоторые оборонительные вооружения Украине. И я одобрил это», — сказал Трамп в эфире Fox News. Он отказался раскрывать подробности о сроках и типе поставляемой техники.

Ранее США приостановили поставки на Украину зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов. Позже Дональд Трамп пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому предоставить военную помощь в объеме, необходимом Киеву. Американский лидер отметил, что не считает себя ответственным за задержку в поставках вооружения, а также подчеркнул, что Соединенные Штаты, вероятно, будут вынуждены предоставить Украине дополнительное вооружение.

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США возобновили поставки вооружений Украине. Об этом заявил президент Дональд Трамп на заседании кабинета в Белом доме. По его словам, речь идет об оборонительных системах, поставку которых он лично одобрил. «Мы отправляем некоторые оборонительные вооружения Украине. И я одобрил это», — сказал Трамп в эфире Fox News. Он отказался раскрывать подробности о сроках и типе поставляемой техники. Ранее США приостановили поставки на Украину зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов. Позже Дональд Трамп пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому предоставить военную помощь в объеме, необходимом Киеву. Американский лидер отметил, что не считает себя ответственным за задержку в поставках вооружения, а также подчеркнул, что Соединенные Штаты, вероятно, будут вынуждены предоставить Украине дополнительное вооружение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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