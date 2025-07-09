Сальдо: назначенная Киевом администрация управляет Херсоном из Николаева

Киевские власти перевели назначенную ими администрацию Херсонской области на дистанционную работу из Николаева. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Киевский режим любит создавать виртуальные структуры — для них видимость важнее реальной жизни. Плюс к этому — возможность „попилить“ слабо контролируемые финансовые потоки. Назначенные Киевом так называемые херсонские областная и городская „военные администрации“ базируются в Николаеве, а также управления местного гестапо — СБУ, полиции, прокуратура», — уточнил Сальдо в беседе с РИА Новости. По его словам, структуры, которые официально считаются органами исполнительной власти Херсонской области и города, фактически размещаются не на территории региона, а работают из соседнего Николаева.
Губернатор добавил, что часть государственных и социальных учреждений переместилась еще дальше. По его словам, отдельные судебные инстанции работают из Одессы, а структуры социальной защиты и учреждений культуры — из разных районов Николаевской области. Некоторые ведомства, по словам Сальдо, переместились на территорию Западной Украины.
Он подчеркнул, что подобная схема работы, по его мнению, носит имитационный характер и не имеет отношения к управлению регионом. Губернатор выразил уверенность, что представители администрации, назначенной Киевом, не вернутся в Херсон на постоянной основе.
Сальдо не исключил, что в перспективе украинские подразделения могут покинуть оккупированную ими правобережную часть области. Однако отметил, что на сегодняшний день подобное развитие событий рассматривать преждевременно.
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