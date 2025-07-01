Сальдо спрогнозировал, как скоро ВСУ выйдут с правого берега Днепра в Херсонской области

Сальдо: шансы на вывод ВСУ из Херсонской области растут с каждым днем
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Владимир Сальдо отметил, что шансы на освобождение от ВСУ Херсонской области увеличиваются с каждым днем
Владимир Сальдо отметил, что шансы на освобождение от ВСУ Херсонской области увеличиваются с каждым днем Фото:

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо допустил вывод украинских войск с оккупированной ими правобережной части региона в будущем, однако подчеркнул, что на данный момент обсуждать такой сценарий преждевременно. Об этом он заявил в беседе с журналистами.

«Все возможно в будущем, если на то будет политическое и военное решение. Шансы возрастают с каждым днем, особенно с учетом внутреннего износа ВСУ, растущей усталости в украинском обществе и провала наступательных операций. Однако на сегодня говорить о таком сценарии явно преждевременно», — отметил Сальдо, комментируя перспективы изменения линии фронта на правом берегу Днепра. Его слова передает РИА Новости.

Ранее губернатор уже высказывал мнение, что долгосрочное мирное соглашение с Киевом возможно только после освобождения от ВСУ правобережной части Херсонской области. В настоящее время под контролем России находится порядка 75% территории Херсонской области, включая левобережную часть региона. Правобережье, в том числе город Херсон, остается под контролем украинских вооруженных сил. Ранее Владимир Сальдо сообщал, что российские военные регулярно проводят рейды на подконтрольный ВСУ правый берег Днепра в Херсонской области, выполняя задачи по дестабилизации позиций противника и разведке.

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо допустил вывод украинских войск с оккупированной ими правобережной части региона в будущем, однако подчеркнул, что на данный момент обсуждать такой сценарий преждевременно. Об этом он заявил в беседе с журналистами. «Все возможно в будущем, если на то будет политическое и военное решение. Шансы возрастают с каждым днем, особенно с учетом внутреннего износа ВСУ, растущей усталости в украинском обществе и провала наступательных операций. Однако на сегодня говорить о таком сценарии явно преждевременно», — отметил Сальдо, комментируя перспективы изменения линии фронта на правом берегу Днепра. Его слова передает РИА Новости. Ранее губернатор уже высказывал мнение, что долгосрочное мирное соглашение с Киевом возможно только после освобождения от ВСУ правобережной части Херсонской области. В настоящее время под контролем России находится порядка 75% территории Херсонской области, включая левобережную часть региона. Правобережье, в том числе город Херсон, остается под контролем украинских вооруженных сил. Ранее Владимир Сальдо сообщал, что российские военные регулярно проводят рейды на подконтрольный ВСУ правый берег Днепра в Херсонской области, выполняя задачи по дестабилизации позиций противника и разведке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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