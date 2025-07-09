В Госдуме предложили выплачивать надбавку к пенсии на 10 лет раньше

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В ГД предложили выплачивать россиянам надбавки к пенсии с 70 лет
В ГД предложили выплачивать россиянам надбавки к пенсии с 70 лет Фото:

В России могут снизить возраст получения надбавки к пенсии с 80 до 70 лет. Соответствующий законопроект подготовил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Документ уже направлен на заключение в правительство.

«Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предлагается установить дифференцированно в зависимости от возраста», — говорится в пояснительной записке, попавшей в распоряжение ТАСС. Документом предлагается установить дифференцированные размеры повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости: с 70 лет — на 100%, с 80 лет или для инвалидов I группы — на 200%, а с 90 лет — на 300%. Для инвалидов I группы также предусматривается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности до 200%.

По словам Нилова, идея законопроекта возникла после обращения пенсионера из Луганска, который долгое время трудился на вредном производстве. Депутат отметил, что с 1 января 2025 года размер фиксированной выплаты составил 8 907,7 рубля, однако действующий возраст получения надбавки не позволяет большинству пожилых граждан воспользоваться этим правом.

Сейчас в РФ право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости имеют лица, которым исполнилось 80 лет. По данным парламентария, до 80 лет доживает лишь 24,6% мужчин и 54% женщин, а до 90 лет — только 16% мужчин и около 34% женщин.

Ранее россиянам пообещали заметный рост пенсий в ближайшее время. По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина, с начала августа 2025 года в РФ произойдет повышение пенсий для пенсионеров, которые осуществляли свою трудовую деятельность в 2024 году, лиц, которым в июле исполнилось 80 лет, а также для лиц с инвалидностью I группы.

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В России могут снизить возраст получения надбавки к пенсии с 80 до 70 лет. Соответствующий законопроект подготовил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Документ уже направлен на заключение в правительство. «Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предлагается установить дифференцированно в зависимости от возраста», — говорится в пояснительной записке, попавшей в распоряжение ТАСС. Документом предлагается установить дифференцированные размеры повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости: с 70 лет — на 100%, с 80 лет или для инвалидов I группы — на 200%, а с 90 лет — на 300%. Для инвалидов I группы также предусматривается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности до 200%. По словам Нилова, идея законопроекта возникла после обращения пенсионера из Луганска, который долгое время трудился на вредном производстве. Депутат отметил, что с 1 января 2025 года размер фиксированной выплаты составил 8 907,7 рубля, однако действующий возраст получения надбавки не позволяет большинству пожилых граждан воспользоваться этим правом. Сейчас в РФ право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости имеют лица, которым исполнилось 80 лет.  По данным парламентария, до 80 лет доживает лишь 24,6% мужчин и 54% женщин, а до 90 лет — только 16% мужчин и около 34% женщин. Ранее россиянам пообещали заметный рост пенсий в ближайшее время. По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина, с начала августа 2025 года в РФ произойдет повышение пенсий для пенсионеров, которые осуществляли свою трудовую деятельность в 2024 году, лиц, которым в июле исполнилось 80 лет, а также для лиц с инвалидностью I группы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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