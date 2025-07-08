В центре Магнитогорска начнется ремонт перекрестка

Жители МагнитогорскА, второго по величине города Челябинской области, обеспокоены предстоящим ремонтом перекрестка улиц Пушкина и Дежнева. Они считают, что это приведет к транспортному коллапсу в центре города. В пресс-службе горадминистрации URA.RU сообщили, что полностью перекресток перекрывать не будут.
«Администрация планирует начать ремонт перекрёстка улиц Пушкина и Дежнева с 1 августа по ноябрь, но мы против, так как сейчас закрыт на ремонт Северный мост и этот перекресток позволяет снизить потоки машин. Просим перенести сроки ремонта, чтобы не стоять в пробках», — пишет Екатерина Г. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
Автор поста уточняет, что сейчас добирается до работы два часа, так как в часы пик город стоит в пробках. Она отмечает, что в городе есть другие перекрестки, которые также требуют ремонта, и предлагает начать с них. В администрации Магнитогорска рассказали URA.RU, что движение на этом объекте полностью закрыто не будет.
«Полного перекрытия движения на перекрестке улиц Пушкина и Дежнева не планируется. Возможность проезда через этот участок сохранится», — уточнили в пресс-службе горадминистрации. В мэрии уточнили, что дополнительно проинформируют жителей о сроках работ.
Администрация Магнитогорска заранее предупреждала о закрытии Северного моста на ремонт с 8 января почти на год. После этого были пересмотрены маршруты автобусов для того, чтобы отрегулировать нагрузку транспортной сети.
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