08 июля 2025

В центре Магнитогорска начнется ремонт перекрестка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители просят не перекрывать перекресток
Жители просят не перекрывать перекресток Фото:

Жители МагнитогорскА, второго по величине города Челябинской области, обеспокоены предстоящим ремонтом перекрестка улиц Пушкина и Дежнева. Они считают, что это приведет к транспортному коллапсу в центре города. В пресс-службе горадминистрации URA.RU сообщили, что полностью перекресток перекрывать не будут.

«Администрация планирует начать ремонт перекрёстка улиц Пушкина и Дежнева с 1 августа по ноябрь, но мы против, так как сейчас закрыт на ремонт Северный мост и этот перекресток позволяет снизить потоки машин. Просим перенести сроки ремонта, чтобы не стоять в пробках», — пишет Екатерина Г. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Автор поста уточняет, что сейчас добирается до работы два часа, так как в часы пик город стоит в пробках. Она отмечает, что в городе есть другие перекрестки, которые также требуют ремонта, и предлагает начать с них. В администрации Магнитогорска рассказали URA.RU, что движение на этом объекте полностью закрыто не будет.

«Полного перекрытия движения на перекрестке улиц Пушкина и Дежнева не планируется. Возможность проезда через этот участок сохранится», — уточнили в пресс-службе горадминистрации. В мэрии уточнили, что дополнительно проинформируют жителей о сроках работ.

Администрация Магнитогорска заранее предупреждала о закрытии Северного моста на ремонт с 8 января почти на год. После этого были пересмотрены маршруты автобусов для того, чтобы отрегулировать нагрузку транспортной сети.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители МагнитогорскА, второго по величине города Челябинской области, обеспокоены предстоящим ремонтом перекрестка улиц Пушкина и Дежнева. Они считают, что это приведет к транспортному коллапсу в центре города. В пресс-службе горадминистрации URA.RU сообщили, что полностью перекресток перекрывать не будут. «Администрация планирует начать ремонт перекрёстка улиц Пушкина и Дежнева с 1 августа по ноябрь, но мы против, так как сейчас закрыт на ремонт Северный мост и этот перекресток позволяет снизить потоки машин. Просим перенести сроки ремонта, чтобы не стоять в пробках», — пишет Екатерина Г. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Автор поста уточняет, что сейчас добирается до работы два часа, так как в часы пик город стоит в пробках. Она отмечает, что в городе есть другие перекрестки, которые также требуют ремонта, и предлагает начать с них. В администрации Магнитогорска рассказали URA.RU, что движение на этом объекте полностью закрыто не будет. «Полного перекрытия движения на перекрестке улиц Пушкина и Дежнева не планируется. Возможность проезда через этот участок сохранится», — уточнили в пресс-службе горадминистрации. В мэрии уточнили, что дополнительно проинформируют жителей о сроках работ. Администрация Магнитогорска заранее предупреждала о закрытии Северного моста на ремонт с 8 января почти на год. После этого были пересмотрены маршруты автобусов для того, чтобы отрегулировать нагрузку транспортной сети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...