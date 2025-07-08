08 июля 2025

Депутат ГД Наумов попросил снять его с досрочных выборов свердловского губернатора

Избирком рассмотрит отказ от участия депутата ГД Наумова в свердловских выборах
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Внеочередная 75-я конференция Свердловского регионального отделения партии ЛДПР. Екатеринбург , наумов станислав
Станислав Наумов заявил, что возникли трудности с прохождением муниципального фильтра Фото:
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Выборы губернатора Свердловской области — 2025

Избирательная комиссия 10 июля рассмотрит заявление депутата Госдумы от ЛДПР Станислава Наумова о снятии его кандидатуры с досрочных выборов губернатора Свердловской области. Информация об этом появилась в telegram-канале областного избиркома.

«Наумов Станислав Александрович утратит статус кандидата после принятия соответствующего решения Избирательной комиссией Свердловской области. Данный вопрос запланирован для рассмотрения на заседании 10 июля 2025 года», — говорится в сообщении избиркома.

Наумов передал документы в избирательную комиссию для официальной регистрации кандидатом 22 июня. А 7 июля попросил снять его с досрочных выборов свердловского губернатора. Как заявил на днях сам, возникли сложности с прохождением муниципального фильтра. Политик уже имел опыт работы в регионе, в том числе в структурах промышленности и бизнеса.

Губернаторские выборы пройдут с 12 по 14 сентября, документы на регистрацию кандидатов уже начали поступать в избирательную комиссию. Желающих управлять регионом осталось пять человек. О том, кто они — в отдельном материале URA.RU.

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Избирательная комиссия 10 июля рассмотрит заявление депутата Госдумы от ЛДПР Станислава Наумова о снятии его кандидатуры с досрочных выборов губернатора Свердловской области. Информация об этом появилась в telegram-канале областного избиркома. «Наумов Станислав Александрович утратит статус кандидата после принятия соответствующего решения Избирательной комиссией Свердловской области. Данный вопрос запланирован для рассмотрения на заседании 10 июля 2025 года», — говорится в сообщении избиркома. Наумов передал документы в избирательную комиссию для официальной регистрации кандидатом 22 июня. А 7 июля попросил снять его с досрочных выборов свердловского губернатора. Как заявил на днях сам, возникли сложности с прохождением муниципального фильтра. Политик уже имел опыт работы в регионе, в том числе в структурах промышленности и бизнеса. Губернаторские выборы пройдут с 12 по 14 сентября, документы на регистрацию кандидатов уже начали поступать в избирательную комиссию. Желающих управлять регионом осталось пять человек. О том, кто они — в отдельном материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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