Депутат ГД Наумов попросил снять его с досрочных выборов свердловского губернатора

Избирком рассмотрит отказ от участия депутата ГД Наумова в свердловских выборах

09 июля 2025 в 13:55 Размер текста - 17 +

Станислав Наумов заявил, что возникли трудности с прохождением муниципального фильтра Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области — 2025 Избирательная комиссия 10 июля рассмотрит заявление депутата Госдумы от ЛДПР Станислава Наумова о снятии его кандидатуры с досрочных выборов губернатора Свердловской области. Информация об этом появилась в telegram-канале областного избиркома. «Наумов Станислав Александрович утратит статус кандидата после принятия соответствующего решения Избирательной комиссией Свердловской области. Данный вопрос запланирован для рассмотрения на заседании 10 июля 2025 года», — говорится в сообщении избиркома. Наумов передал документы в избирательную комиссию для официальной регистрации кандидатом 22 июня. А 7 июля попросил снять его с досрочных выборов свердловского губернатора. Как заявил на днях сам, возникли сложности с прохождением муниципального фильтра. Политик уже имел опыт работы в регионе, в том числе в структурах промышленности и бизнеса. Губернаторские выборы пройдут с 12 по 14 сентября, документы на регистрацию кандидатов уже начали поступать в избирательную комиссию. Желающих управлять регионом осталось пять человек. О том, кто они — в отдельном материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Избирательная комиссия 10 июля рассмотрит заявление депутата Госдумы от ЛДПР Станислава Наумова о снятии его кандидатуры с досрочных выборов губернатора Свердловской области. Информация об этом появилась в telegram-канале областного избиркома. «Наумов Станислав Александрович утратит статус кандидата после принятия соответствующего решения Избирательной комиссией Свердловской области. Данный вопрос запланирован для рассмотрения на заседании 10 июля 2025 года», — говорится в сообщении избиркома. Наумов передал документы в избирательную комиссию для официальной регистрации кандидатом 22 июня. А 7 июля попросил снять его с досрочных выборов свердловского губернатора. Как заявил на днях сам, возникли сложности с прохождением муниципального фильтра. Политик уже имел опыт работы в регионе, в том числе в структурах промышленности и бизнеса. Губернаторские выборы пройдут с 12 по 14 сентября, документы на регистрацию кандидатов уже начали поступать в избирательную комиссию. Желающих управлять регионом осталось пять человек. О том, кто они — в отдельном материале URA.RU.