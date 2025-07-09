Львова-Белова рассказала о состоянии мальчика Толи после трагедии в Курске

Пятилетний мальчик, пострадавший во время атаки на пляж в Курске, находится в тяжелом состоянии. Его везут в ожоговое отделение столичной Детской городской клинической больницы №9 имени Г. Н. Сперанского, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.
«В тяжелом состоянии пятилетний Анатолий — его в сопровождении мамы везут в ожоговое отделение Детской городской клинической больницы №9 имени Г. Н. Сперанского в Москву», — заявила Львова-Белова в своем telegram-канале. Она отметила, что находится на связи со своей коллегой в регионе Натальей Листопадовой.
Ранее ВСУ нанесли удар по пляжу в Курске. В результате погибло три человека, в том числе сотрудник Росгвардии, который участвовал в эвакуации отдыхающих после первого удара. По информации депутата Госдумы Александра Хинштейна, пострадали в результате удара шесть человек, включая пятилетнего мальчика, который попытался защитить свою мать во время атаки. URA.RU вело трансляцию события.
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