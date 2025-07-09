Пострадавшего ребенка на курском пляже перевезли в Москву

Хинштейн: пострадавшего мальчика из Курска перевезли в Москву
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Пострадавшего при атаке ВСУ по пляжу в Курске ребенка перевезли в Мосвку
Пострадавшего при атаке ВСУ по пляжу в Курске ребенка перевезли в Мосвку Фото:
новость из сюжета
Три человека погибли, шесть пострадали после атаки ВСУ на Курск

Пострадавшего при атаке беспилотника на пляже в Курске мальчика перевезли в Москву. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. По его словам, ребенка вместе с матерью доставят в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Сперанского для дальнейшего лечения.

"Маленького Анатолия, пострадавшего накануне вечером при атаке беспилотника на курский пляж, этим утром вместе с мамой перевели в Москву. Реанимобиль доставит их в НИИ имени Сперанского", — заявил Хинштейн в своем telegram-канале. Еще четверо пострадавших продолжают находиться в больнице. Медики оценивают их состояние как тяжелое и средней степени тяжести.

Мужчину с проникающими ранениями грудной клетки после операции переведут из железнодорожной больницы в Курскую областную клиническую больницу, сообщил Хинштейн. По его словам, се необходимые медицинские процедуры проведены, пострадавшим оказывается полный объем помощи, сообщил депутат.

В Железнодорожном округе на месте происшествия работает специальная комиссия, которая фиксирует повреждения личного имущества граждан. Всем потерпевшим обещают оказать содействие в восстановлении.

Ранее ВСУ ударили по пляжу в Курске. По официальным данным, погибли три человека, в том числе сотрудник Росгвардии, который помогал эвакуировать отдыхающих после первого удара. URA.RU вело трансляцию события. 

Как сообщал Хинштейн, при атаке ВСУ пострадало шесть человек. В их числе — пятилетний мальчик, который накрыл своим телом маму в попытке ее спасти.

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Пострадавшего при атаке беспилотника на пляже в Курске мальчика перевезли в Москву. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. По его словам, ребенка вместе с матерью доставят в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Сперанского для дальнейшего лечения. "Маленького Анатолия, пострадавшего накануне вечером при атаке беспилотника на курский пляж, этим утром вместе с мамой перевели в Москву. Реанимобиль доставит их в НИИ имени Сперанского", — заявил Хинштейн в своем telegram-канале. Еще четверо пострадавших продолжают находиться в больнице. Медики оценивают их состояние как тяжелое и средней степени тяжести. Мужчину с проникающими ранениями грудной клетки после операции переведут из железнодорожной больницы в Курскую областную клиническую больницу, сообщил Хинштейн. По его словам, се необходимые медицинские процедуры проведены, пострадавшим оказывается полный объем помощи, сообщил депутат. В Железнодорожном округе на месте происшествия работает специальная комиссия, которая фиксирует повреждения личного имущества граждан. Всем потерпевшим обещают оказать содействие в восстановлении. Ранее ВСУ ударили по пляжу в Курске. По официальным данным, погибли три человека, в том числе сотрудник Росгвардии, который помогал эвакуировать отдыхающих после первого удара. URA.RU вело трансляцию события.  Как сообщал Хинштейн, при атаке ВСУ пострадало шесть человек. В их числе — пятилетний мальчик, который накрыл своим телом маму в попытке ее спасти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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