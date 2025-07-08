Якушев предложил ввести свободный от работы день для муниципальных депутатов

Один свободный и оплачиваемый по основному месту работы день предложил ввести для муниципальных депутатов секретарь Генсовета ЕР, экс-полпред в УрФО Владимир Якушев. Это позволит им раз в месяц активно работать с избирателями, передает корреспондент URA.RU с форума «Единой России» в Челябинске.
«Муниципальные депутаты — это, как правило, работа на неосвобожденной основе. Зарплату вы за это не получаете. Естественно, ведете работу на округах. С одной стороны это, конечно, ваша миссия — но чтобы заниматься такой работой профессионально и правильно такой день вам не повредит», — заметил Якушев.
Вместе с Якушевым на Форум муниципальных депутатов Челябинской области приехали другие высокопоставленные единороссы: замруководителя ЦИК партии Роман Романов, руководитель Межрегионального координационного совета, Андрей Осинников, замглавы фракции ЕР в Госдуме Иван Квитка, политолог Алексей Чеснаков и другие.
С докладом о начавшейся в регионе масштабной выборной кампании выступил губернатор Алексей Текслер, возглавляющий региональную организацию единороссов. Выборы должны завершиться не менее масштабным обновлением депутатского корпуса на местном и региональном уровне.
Всего мероприятие собрало более 1000 делегатов. Это победители праймериз ЕР, действующие депутаты, секретари местных отделений ЕР, главы муниципалитетов. Также среди участников — руководители депутатских центров, активисты «Молодой Гвардии» и члены регионального совета сторонников ЕР. Накануне — 8 июля — Якушев посещал Курган, где состоялся аналогичный форум.
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