Экономисты посчитали, сколько денег потребуется на надбавку пенсионерам с 70 лет

Чтобы ввести надбавки к пенсиям для россиян старше 70 лет в России потребуется около двух триллионов рублей. Такими расчетами поделился кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он считает, что необходимо проанализировать реальную осуществимость реализации данной инициативы на практике.
«Считаю важным просчитать тот объем средств, который будет необходим для финансового обеспечения реализации этой инициативы. По моим приблизительным оценкам, на это потребуется сумма примерно в районе 2 трлн рублей», — отметил Балынин. Его слова передает «Газетa.ру».
Балынин отметил, что при отсутствии обоснованных финансовых источников для реализации данного решения инфляция может ускориться. В подобной ситуации пенсионеры, в конечном итоге, не получат реального повышения своих доходов.
Ранее депутат Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов Алексей Нилов предложил снизить возраст получения надбавки к пенсии до 70 лет. Размер фиксированной доплаты к страховой пенсии по старости предлагается установить на уровне 100% при достижении 70-летнего возраста, увеличить до 200% с 80 лет и до 300% после достижения 90-летнего возраста. Кроме того, для граждан с инвалидностью I группы предлагается установить повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по инвалидности в размере 200%.
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