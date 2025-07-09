Трамп пообещал разбомбить Москву: что известно об этих угрозах и как на них отреагировали в Кремле

Президент США Дональд Трамп в 2024 году на закрытом собрании доноров пригрозил президенту РФ Владимиру Путину и главе Китая Си Цзиньпину военными ударами по столицам их стран в случае эскалации конфликтов на Украине и вокруг Тайваня. Такие материалы опубликовал телеканал CNN.
Однако Кремль спокойно воспринимает жесткие заявления Трампа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сейчас в интернете достаточно много фейков. Несмотря на решение США о возобновлении поставок оружия Украине, Москва надеется, что Трамп продолжит усилия по мирному урегулированию конфликта, подчеркнул Песков. Подробнее — в материале URA.RU.
О чем говорил Трамп
Дональд Трамп, выступая на закрытом мероприятии с участием спонсоров в ходе своей прошлогодней избирательной кампании, заявил, что предупреждал Владимира Путина о возможном нанесении ударов по Москве в случае начала Россией военных действий против Украины. Аудиозаписи с данными высказываниями опубликовало CNN.
«Я сказал Путину: „Если вы войдете на Украину, я разбомблю Москву к чертям. Говорю вам, у меня нет выбора“. А потом [Путин] такой: „Я вам не верю“. „Он сказал: „Не может быть“, а я сказал: „Может“, — говорит Трамп на одной из записей, сообщает CNN. По словам республиканца, Путин поверил ему „на 10%“. Когда именно состоялась эта беседа, политик не уточнил. Штаб Дональда Трампа отказался комментировать содержание аудиозаписей.
Аналогичное предупреждение Трамп адресовал председателю КНР Си Цзиньпину в контексте возможной военной операции против Тайваня. Он заявил, что, если Китай вторгнется на Тайвань, США «разбомбят к чертям» Пекин. «Он подумал, что я сошел с ума, он переспросил: „Пекин? Вы собираетесь разбомбить...“, — процитировал Трамп председателя КНР. По словам политика, Си тоже поверил ему „на 10%“, хотя „хватило бы и 5%“. После этого, утверждает Трамп, у него с Си „никогда не было проблем“.
Высказывания Дональда Трампа стали известны общественности еще в прошлом году. В мае 2024 года на эту тему сообщала The Washington Post. Однако до настоящего времени аудиозаписи этих заявлений не публиковались. Как уточняет CNN, записи были сделаны во время встреч бывшего президента с спонсорами президентской кампании в Нью-Йорке и Флориде. К этим материалам получили доступ журналисты Джош Доус, Тайлер Пейджер и Айзек Арнсдорф — авторы книги, посвященной президентским выборам в США 2024 года.
В ходе избирательной кампании кандидат от Республиканской партии неоднократно утверждал, что при его руководстве противостояние между Россией и Украиной не имело бы места, а также обещал быстро добиться прекращения боевых действий. В первые дни пребывания на посту главы государства он заявлял о готовности обеих сторон заключить мирное соглашение.
Однако впоследствии американский лидер выразил разочарование как Владимиром Путиным, так и президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп неоднократно допускал возможность того, что Соединенные Штаты прекратят выполнять роль посредника в урегулировании конфликта в связи с отсутствием ощутимого прогресса.
Реакция Кремля
Издание Daily Express рассказало о том, как именно Владимир Путин отреагировал на угрозы со стороны американского коллеги. Согласно информации издания, слова Трампа не только не испугали Путина, но и вызвали у него ироничный ответ. «Я тебе не верю», — сказал Путин.
Песков сегодня отреагировал на вновь появившуюся информацию о том, что Трамп якобы угрожал «разбомбить Москву». Он отметил, что в условиях информационного потока, насыщенного фейками, трудно подтвердить достоверность таких заявлений.
«Фейков сейчас очень много. Здесь трудно сказать, тогда не было телефонных разговоров. Речь идет о периоде, насколько я понимаю, когда Трамп не был президентом США. Рекомендую адресовать вопрос в Белый дом», — сказал Песков в ходе концеренц-колла. Его цитату приводит корреспондент URA.RU.
Политический стиль или игра на публику
Депутат Государственной думы и первый заместитель председателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал громкие и резкие слова Трампа, сделанные в адрес России. Он отметил, что такие заявления — это часть американской политической культуры.
«У Трампа свой политический стиль. Некоторые считают его хаотичным. Он действительно внешне выглядит именно таким. Но хаотичность стиля Трампа — это в какой-то степени его способ замерять температуру политических настроений и потом принимать решения. Поэтому он так часто и легко вроде бы меняет свою позицию», — рассказал Новиков "Ленте.ру".
Он подчеркнул, что несмотря на нестабильность в риторике Трампа, в американской политике он остается «американским ястребом», как и многие ключевые фигуры. По словам Новикова, споры в американской политической элите касаются лишь методов и средств удержания американского лидерства. Он добавил, что делать резкие заявления является правилом хорошего тона для американских политиков, особенно тех, кто стремится занять пост президента.
Трамп, говоря о возможности «бомбить» Москву или Пекин, лишь играет на публику, считает глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов. По словам депутата, важно не поддаваться на эмоциональные высказывания и анализировать реальные действия в области международной политики.
"Тут надо к этому высказыванию относиться достаточно спокойно. Он экспрессивный человек, он любит играть на публику. Надо ориентироваться не на слова, а на поступки, что мы и будем делать", — сказал Картаполов журналистам.
Искусственный интеллект или антироссийские силы
Аудиозапись с угрозами президента США может быть результатом работы искусственного интеллекта, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с News.ru. Джабаров сомневается, что Трамп осмелился бы угрожать Владимиру Путину, особенно в личных беседах.
«Думаю, Трамп вряд ли осмелился угрожать Путину, по крайней мере в личных беседах. В начале предвыборной кампании он где-то что-то напускал. Трамп понимает, что такое Россия и Китай, не позволил бы себе в таком тоне говорить с лидерами великих держав», — отметил он.
Джабаров также высказал предположение, что запись является попыткой «антироссийских сил» создать напряженность между Москвой и Пекином на фоне Вашингтона. Он напомнил, что с использованием нейросетей можно подделать «все что угодно», и аудиофрагмент может оказаться фейком с учетом современных технологий искусственного интеллекта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.