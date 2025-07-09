Коммерсант, обвиняемый в даче взяток экс-главе ГАИ Челябинска, остался в СИЗО

Учредитель ООО «Капиталстрой» Ромик Варданян, обвиняемый в даче взяток экс-начальнику ГАИ Челябинска (до недавнего времени занимал пост начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Челябинской области») Александру Гайде, остался в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Тракторозаводского райсуда, срок в изоляторе ему продлили сразу на три месяца.
«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Продлить Варданяну срок меры пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, то есть до 15 октября 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Варданян, как и его адвокат, в своих ходатайствах просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. По их словам, у обвиняемого нет намерений скрываться от следствия, оказывать давление на свидетелей и мешать расследованию иными способами. Но судья Артем Шагиахметов оставил их ходатайства без удовлетворения.
Варданян был задержан вместе с Гайде сотрудниками областного управления ФСБ совместно с ОРЧ СБ ГУ МВД по региону. Первого обвинили в даче взяток, второго в их получении и превышении полномочий. Предварительно, Варданян платил силовику за покровительство: тот закрывал глаза на нарушения законодательства при эксплуатации автомобильного грузового транспорта фирмой, которой владел и управлял коммерсант.
Взятки, как считает следствие, передавались не только в виде денег. В деле фигурирует два люксовых автомобиля, которые бизнесмен подарил Гайде. После задержания в отношении силовика началась служебная проверка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главка, по ее результатам он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
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